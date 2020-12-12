季前賽首秀 柯瑞上場20分鐘

金州勇士季前賽首場亮相，將在12日主場對陣丹佛金塊。總教頭柯爾表示，預計讓柯瑞上場20分鐘，實行時間限制。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 季前賽首場亮相，將在12日主場對陣丹佛金塊。此前新冠確診陽性的格林和新秀懷斯曼(James Wiseman) 因為隔離檢測 流程，將缺席比賽。總教頭柯爾還表示，預計讓柯瑞 上場20分鐘，實行時間限制。

勇士季前賽總共有3場，後2場分別是15日和17日客場挑戰沙加緬度國王，預計柯瑞都會出場。柯爾說，會對柯瑞總出場時間進行限制。

柯瑞去年經歷左手骨折，賽季打打停停，勇士排名墊底。新賽季開打，湯普森又跟腱斷裂缺席，外線沒了最有活力的射手湯普森，格林三分命中率並不高，維金斯和前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）都不會打無球，有球進攻不穩定，也不會傳球。新秀懷斯曼處於成長期，柯瑞的進攻壓力會更大。在季前賽，主教練為避免傷病再次發生，對核心球員實行出戰時間限制，是題中應有之意。

因為要遵守連續2天檢測呈陰性的規定，格林和懷斯曼都未和全隊合練，只是進行個人訓練，歸期不明。但柯爾表示，這兩人不太可能參加三場季前賽。

儘管處於疫情爆發期，NBA為了挽回電視直播收入，搶在12月22日開始新賽季，以便能上演傳統的耶誕大戰，整賽季也能錯開明年的奧運會，避免直播撞車、收視率下降。