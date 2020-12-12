名廚甄文達 線上教你做年菜

名廚甄文達。（柏克萊圖書館提供）

由柏克萊 公共圖書館舉辦的線上烹飪課程，邀請到全球知名中餐電視節目「Yan Can Cook」主持人甄文達先生開課，為您當場烹製三道節日佳餚。時間是12月15日下午2時至3：30分。

柏克萊公圖圖書館員郭惠美。（柏克萊圖書館提供）

甄文達將線上演示他的烹飪技，三道美食將結合聖誕和新年的節慶元素，美味喜慶。之後還有問與答互動時。

甄文達（Martin Yan）在美國 公共電視上活躍了四十餘載，他風趣幽默的主持風格吸引了眾多中西方觀眾。自1978年以來，他編寫出版了超過30多本食譜 ，他的美食旅遊烹飪電視節目至今仍電視上播放最長久的節目之一。甄文達以傳播中華乃至亞洲美食為己任，通過自己的專業經驗與特長，將繁雜的中式食譜演繹的簡單易學，充滿樂趣。

本次活動由郭惠美主持，Zoom線上活動，讓您足不出戶可以嘗試烹飪大師為您呈現的饕餮美食。請登入：https://zoom.us/j/98621555912?pwd=b2VsYU9mZ0w3UDQ2U2ZtR2JUNENqZz09。Passcode: B_Library。或者使用Webinar ID: 986 2155 5912，Passcode: 150651806。有任何問題，請電(510)981-6136。電郵：[email protected]。