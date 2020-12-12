我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

五力全開！華人巨星19日線上唱出新希望

本報訊
「五力全開Our Hope線上演唱會」12月19日線上開唱。(世界日報提供)
「五力全開Our Hope線上演唱會」12月19日線上開唱。(世界日報提供)

今年獨家專場的美國華人演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開Our Hope線上演唱會」，邀請大家呼朋引伴在12月19日美東時間晚上9點一起線上收看，聽五位華人巨星線上唱出新希望。

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，同時也在美國地區造成極大影響，在美華人除了感到生活不便外，也長期身心緊蹦。為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，「五力全開Our Hope線上演唱會」執行團隊，重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，為大家開嗓獻唱，帶給華人聽眾全新希望。

本次線上演唱會卡司陣容極有看頭：周興哲是台灣最佳人氣的創作型歌手；林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，另也參加中國「我是歌手」節目而擁有高人氣；Jason Chen陳以桐是紅遍美國大街小巷的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。這是一場空前且不能錯過的線上演唱會，歡迎大家一起來聽五位歌手唱出希望。

眾位歌手另大方承諾，只要上本活動網站(網站於文章下方)，並提前登記即有機會獲得明星簽名周邊商品。周興哲大方送出自己的親筆簽名T恤；林宥嘉將送出自己的簽名小物；彭佳慧及兩位YouTube歌手Jason Chen、蔡恩雨，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤，等著送給美國的華人朋友唷。

12月19日，邀您全神貫注活動官網一起線上聆聽，跟我們迎接希望: ourhope.worldjournal.com/。

華人 美國 YouTube

上一則

加護病床只剩6個 金山聖馬刁縣議員疾呼：立即實施新居家令

下一則

加州聯手司法部與11州 告Google壟斷

延伸閱讀

年底最強「OUR HOPE線上演唱會」！彭佳慧、林宥嘉、周興哲獻聲

年底最強「OUR HOPE線上演唱會」！彭佳慧、林宥嘉、周興哲獻聲
男友入獄期間 鄧紫棋被爆幫忙改IG掩飾

男友入獄期間 鄧紫棋被爆幫忙改IG掩飾
中天告別直播 觀眾熱情徹夜不熄

中天告別直播 觀眾熱情徹夜不熄
世報12/19「五力全開」 林宥嘉、彭佳慧等人線上開唱

世報12/19「五力全開」 林宥嘉、彭佳慧等人線上開唱
Our Hope 線上演唱會12月19日舉行

Our Hope 線上演唱會12月19日舉行
「電音公主」蔡恩雨 12/19線上唱出2021新希望

「電音公主」蔡恩雨 12/19線上唱出2021新希望

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益