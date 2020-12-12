屋崙警局超支預算3218萬 議員要問責

屋崙市議員卡普蘭說，屋崙市財年將出現大規模赤字，除了疫情原因，屋崙警局也超支預算3218萬，是重要原因 。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）表示，屋崙市新財政年度將出現大規模赤字，除了疫情 原因，屋崙警局也超支預算 高達3218萬，希望對這種擅自超支行為進行問責，明智的編制預算，應優先考慮市民需求。

卡普蘭說，市財政委員會7日聽取了2019到2020財年第四季度、2020到2021財年首個季度的研究與實驗報告。根據臨時財政總監11月30日的報告，新財年年終支出預計將超預算，出現6229萬的赤字，如果不加以解決，市政府將面臨嚴重的財政壓力。市政府要求採取財政糾正措施。然而，儘管最近幾個月有人聲稱，主要的財政危機，是因為疫情導致相關收入減少，「但這些減少的收入，還沒有屋崙警局3218萬的超支預算多，這才是財政問題的最大根源。」

屋崙警局超支預算3218萬，市議員卡普蘭希望進行問責。圖為警員在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

卡普蘭表示，今年6月，作為中期預算的一部分，她成功爭取制訂一項規則，要求行政部門對未編入預算的支出進行跟蹤和問責，並預留800萬的警局加班費，直到程式完成後，以確保正確和公開通過的預算真正得到遵守。「我們還沒有收到關於行政部門如何跟蹤支出，並確保它們與通過的預算相一致的資訊。 這些資訊理應現在就提供。比如，因為警局未編入預算的支出，威脅到我們整個城市的財政狀況，今年還在繼續惡化。」

卡普蘭說，屋崙被敦促削減其他重要需求，這傷害到那些沒有超支的部門，同時減少了公眾急需的服務。城市垃圾布滿街頭未及時清理，沒滿足其他資助需求，都危及公眾健康。在經濟困難時期使用削減工作崗位的緊縮方法，只會使情況變得更糟。「不可否認，未來城市的財政將面臨挑戰，但我們必須牢記，在疫情期間的緊縮政策是對社區中最困難的人的攻擊。」

卡普蘭表示，當市議會審視屋崙的財政時，也須注意到社區的情況。成千上萬的人面臨著威脅，要麼被驅逐，要麼還不起房貸、房子要拍賣。在東灣地區，有近12萬5000人失業。「現在要更明智地編制預算，優先考慮屋崙民眾，並要求遵守通過的預算。 」

卡普蘭說，市府關於研究與實驗報告，是明年將進行的預算討論的開始。它讓人們有機會看到政府的計畫，以及議會和社區須做之事，以便為屋崙制定一個公平、公正的預算。「我們要求行政當局在制定跟蹤和問責方法方面作出明確答復，以確保預算得到遵守。」