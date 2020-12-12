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史丹福大學研發：感染新冠？智慧手表警示你

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學科學研究團隊研發出智慧手表的「警報系統」。（史丹福大學提供）
史丹福大學科學研究團隊研發出智慧手表的「警報系統」。（史丹福大學提供）

史丹福大學科學研究團隊研發出智慧手表的「警報系統」，只要人體出現些許與新冠病毒症狀相關的反應，例如心跳加快、呼吸急促、嗜睡等，智慧手表內的警報系統就會提醒用戶，事先預警，提早防範。

史丹福大學表示，這個應用程序是透過演算法來檢測個人身體狀態，由於人們戴著智慧手表時，手表內都會記錄下個人平時的心跳率、走路步數等統計資料，透過演算法可以得知個人平時的身體狀況，而新冠病毒患者因為心跳率、呼吸頻率會與一般身體狀況不同，也因此可以透過演算法算出早期得病者的身體狀況，進而事先提出警告。

史丹福大學遺傳學教授斯奈德（Michael Snyder）表示，團隊從3月開始啟動了這項研究計畫，並招募了受試者，在5000多名受試者中，有32名被確診得到新冠病毒，這些人除了心跳率比一般人來得快以外，他們也同時展現了少動多睡的狀態，他們平均每天少走了1440步路、比一般人多睡30分鐘等。

史丹福大學遺傳學教授斯奈德（Michael Snyder）。（史丹福大學提供）
史丹福大學遺傳學教授斯奈德（Michael Snyder）。（史丹福大學提供）

斯奈德說，警報系統目前可能還難以區別新冠病毒與流感的差別，因為這兩個病症很像，但警報仍能提前警告人們可能出現疑似症狀了，並讓人們可以提前開始做好生病的準備，甚至是事先隔離，避免病毒傳播給其他人。尤其不少人是無症狀的傳播者，雖然沒有明顯病症，但心跳加快、嗜睡、不想動等隱性症狀被智慧手表給檢測出來，仍能達到提前警告的目的。

不過除了新冠病毒和流感外，也有不少狀況會導致演算法推算出「警報」。斯奈德舉例，像是人們到了高海拔地區、飲酒、吃了某些藥物、搭乘飛機、遠距離旅行、進入月經周期等狀態，也很有可能導致心跳過快、嗜睡等症狀，也因此需要人們觀察自己的身體作出判斷。

史丹福大學團隊的初步研究結果已於11月18日發表在「自然生物醫學工程」期刊上，團隊將招募第二階段研究的受試者，希望能有1000萬個用戶參加受試，以利於改進演算法，提高更多檢測能力。

史丹福大學 檢測 流感

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