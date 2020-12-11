助加州脫碳 州參議員斯金納推動「綠色氫氣」

州參議員斯金納（Nancy Skinner）推動實施SB 18法案，將為擴大綠色氫氣的使用制定藍圖，幫助加州盡快實現零碳排放的目標。（記者劉先進／攝影）

加州參議員 斯金納（Nancy Skinner）宣布，正式實施SB 18法案，將為擴大綠色氫氣的使用制定藍圖，幫助加州盡快實現零碳排放的目標。綠色氫氣是一種多方面的可再生能源，不僅有可能使加州的電力和能源需求脫離碳燃料依賴，而且有可能使其工業和交通部門脫碳。

綠色氫氣是利用太陽能和風能等可再生能源，將水分子（H2O）分裂成氫氣和氧氣。由此產生的氫氣，可能克服許多阻礙向低碳經濟過渡的困難。

例如，在電力部門，綠色氫氣可用於發電，也可用於高效的長期儲能。在儲能方面，綠色氫氣可在夏季太陽能最旺盛的時候製造，然後儲存起來。在冬季太陽能不強的時候使用。相比之下，電池儲能更適合短期短缺的情況，因為電池中的能量會隨著時間的推移而消散。綠色氫氣也是一種可行的運輸燃料，可能作為船舶、飛機和長途卡車運輸的動力。

在未來的幾年中，由於加州現有的能源基礎設施，從發電廠到管道，大部分都可以改造成適應綠色氫氣，氫氣還可以讓加州保護高薪工作和經濟。

SB 18法案將指導包括加州空氣資源委員會、加州公共事業委員會和加州能源委員會在內的州政府機構，將綠色氫氣指定為所有可再生動力使用和長期儲存的關鍵能源。它還旨在向投資 者、技術開發商以及能源和燃料領域的參與者發出明確的信號，以加快發展加州領先的綠色氫氣產業。

斯金納說，綠色氫氣是遊戲規則的改變者，用途廣泛。事實上，它是唯一的可再生能源， 有可能使經濟的各個方面脫碳。「如果沒有它，我們可能無法實現無碳世界。另外，在採取必要步驟向零碳經濟過渡時，綠色氫氣可支持現有的高薪工作。」

綠色氫氣聯盟（Green Hydrogen Coalition）創始人兼總裁賈尼斯•林（Janice Lin）說，斯金納的立法將加速整個加州經濟的低碳化，SB 18能促成多機構合作，並激發市場使用動力和市場信號，以加速多部門脫碳。