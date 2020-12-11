逆境中學習 移民慶培訓畢業

疫情 爆發之後，服務行業備受打擊。然而如今在疫苗曙光來臨之際，許多人也在積極準備，在逆境中學習技能，準備迎接服務業的就業市場的復甦。

由市府經濟與勞動力辦公室（OEWD）出資贊助，華人 進步會、華人權益促進會以及市立大學共同協辦的服務業技能培訓班（Hospitality Vocational Training Program），10日舉行線上畢業典禮，歡慶學員學成畢業。

16名學員當中大部分都是英文程度有限的華裔 移民，順利通過了為期兩個月的培訓，學習了餐飲等服務業的知識。其中不少學員也分享了學習的經驗。項目的培訓導師，多個社區團體的代表均有出席畢業典禮。

今年已經是第14屆的畢業班。因為疫情，培訓班首次將所有的培訓課程改為線上模式。自2006年項目實施以來，已經有200位的華裔移民受惠於這個培訓，在職場中提升競爭力。

今年的課程當中，學員們可以學習到服務行業的相關知識，同時提升求職的技能，包括職場英語，找工作、填寫申請的注意事項，面試的技巧等等。

如果想要申請明年的服務業技能培訓班，可以撥打華人進步會的電話415-391-6986，告知有興趣參與明年的服務業技能培訓班。華人進步會屆時會有專員回電，提供明年的項目以及如何申請的信息。