丹維爾首位華裔市議員 方大衛宣誓任職

在藥店零售業耕耘43年之久的華裔方大衛，正式宣誓就職東灣丹維爾（Danville）市議員。他也是丹維爾城市歷史上首個有色人種、華裔市議員。（方大衛提供）

在藥店零售業耕耘43年之久的華裔 方大衛，正式宣誓就職東灣丹維爾（Danville）市議員。他也是丹維爾城市歷史上首個有色人種、華裔市議員。方大衛表示，期待市議員職位帶來的挑戰，希望和其他市議員合作，應對疫情 和經濟衰退挑戰，建設一個更強大的丹維爾。

方大衛是柏克萊加大經濟學學士，舊金山 加大藥學博士，在藥店零售業有43年經驗。又是州長任命的加州藥學委員會成員，也是舊金山加大藥學院、太平洋大學藥學院、聖地牙哥加大藥學院院長顧問委員會成員。曾擔任過丹維爾老人諮詢委員會主席和成員，在商界和政府合作方面，都有豐富的經驗。

方大衛此前競選時就表示，希望打造利用的專業知識，幫助小商業從疫情中恢復，打造財務穩健、安全宜居的城市。

他在宣誓就職時表示，很謙卑和榮幸地當選為丹維爾市議員，並加入一個非常傑出的市議會團體，「多年來我一直欽佩和尊重市議會。他們讓丹維爾這個獨特的小鎮，成為最理想的生活和工作的社區之一。」

方大衛說，城市面臨的疫情挑戰和經濟衰退問題，非常緊迫，必須盡快解決，「我期待著接受市議員職位帶來的責任。並有機會與你們每一個人合作，共同建設一個更強大的丹維爾。 」