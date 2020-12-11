時代雜誌100大發明 FarmWise除草機人登榜

「時代」雜誌近來將FarmWise除草機機器人列入「2020年最佳發明」之一。它是一款自動機械除草機機器人，可幫助取代10-15人力的人工除草工作，細心確實地清除加州 與亞利桑那州農場發芽農作物之間的雜草。FarmWise營運總部設在沙林納，但大部分工程師都在舊金山辦公室。公司和沙林納谷農產機構合作，包括Dole、Braga Fresh等數十家客戶。

Titan FT-35是FarmWise第三款、也是最先進除草機器人，今年4月推出。它是一款無人駕駛拖曳機，透過先進人工智能 與電腦視覺技術，將綠花椰菜、生菜、白花菜等蔬果作物在生長過程中、作物間隔可能會阻礙生長的雜草去除。這款除草機器人可用低至1公分精度的機械工具拔除雜草。

Titan FT-35用可調節機器葉片精度來適應不同的作物、土壤和生長階段，這是針對不同田間條件所設計的客製化專有葉片，可簡單地從一種農作物類型、切換到另外一種農作物，具有彈性的機器床寬以適應不同設定，並且可處理各種作物生長行列配置。

這款除草機器人完全在美國 由機動車廠Roush製造，使用卡特彼勒公司(Caterpillar)引擎、FarmWise自家設計機器人手臂。FarmWise發言人坎特納(Pauline Canteneur)表示，Titan除草機器人並未出售給種植農家，而是以提供服務的方式替代。

其商業模式是節省農民經費，提出一種定價結構，以節省目前除草費用成本。農場告知每周必須完成除草的英畝數量，公司將除草機器人帶到農地操作，再運回原廠進行維護。對農民來說，這是可獲得新技術、而又不會承擔太多風險的方式，允許客戶擁有完全彈性。

FarmWise於2016年由柏耶(Sebastien Boyer)與帕洛瑪瑞斯(Thomas Palomares)共同創立。他們是認識多年的好朋友，也是工程師，對可持續性發展的挑戰有共同興趣與熱情。兩人在麻省理工學院及史丹福電腦科學實驗室工作時，構想如何運用技術提高農業效率。