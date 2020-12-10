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8年來最高 屋崙謀殺受害者今年已100人

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警官協會表示，自2012年以來，屋崙首次單個年份出現100名謀殺案受害者。但警方表示，也在透過增加警員巡邏的方式保障市民安全。圖為騎馬的警員在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙警官協會表示，自2012年以來，屋崙首次單個年份出現100名謀殺案受害者。但警方表示，也在透過增加警員巡邏的方式保障市民安全。圖為騎馬的警員在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙警官協會（Oakland Police Officers Association）本周發表的一份聲明表示，儘管警方為遏制不斷上升的街頭暴力做出努力，但自2012年以來，屋崙首次單個年份出現100名謀殺案受害者（即100起謀殺案）。

根據FBI的犯罪報告，周一晚間在東屋崙的一起槍擊事件中，一人死亡，兩人受傷，此案成了屋崙今年的第100起謀殺案。在周一早些時候的另一事件中，一名8歲男孩在位於東屋崙的親戚家看電視時，被流彈打傷腿部。

屋崙警官協會的公告指出，上一次屋崙謀殺案突破100起是2012年，而2020年槍擊案和謀殺案同比增長63%。警員工會澄清，屋崙目前的謀殺案（murder）總數為100起，凶殺案（homicides）為107起（註：惡意預謀的凶殺案列為謀殺）。

屋崙警局表示，正在努力減少城市中的暴力事件，包括通過警局關懷計畫（OPD CARES ），增加步行、汽車以及兩用摩托車和自行車巡邏警員數量，以加強安全。有屋崙華埠商戶反映，近期巡邏警員的確有增加。

臨時警長曼海瑪(Susan Manheimer)曾在10月提及暴力事件上升時表示，暴力對社區的創傷性影響有點像雙重打擊，社區不僅遭遇新冠疫情的嚴重衝擊，還面對歷來最嚴重的暴力和槍枝犯罪。

屋崙市長薛麗比表示，每一個生命的逝去都是一場悲劇，這讓社區悲痛欲絕。「社區為將槍枝暴力減少一半付出了太多努力，我們不能再向那個時代的創傷倒退。城市正在與暴力預防團隊和執法夥伴一起加倍努力，以挽救屋崙每一個寶貴的生命，結束暴力。」

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