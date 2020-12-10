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網路失智症講座 照顧者分享心得

記者江碩涵／灣區報導
阿滋海默症協會為了讓更多華人了解失智症議題，將於12日上午9時30分舉行「憶往情深─失智症與你、我」中文講座。（協會提供）
阿滋海默症協會為了讓更多華人了解失智症議題，將於12日上午9時30分舉行「憶往情深─失智症與你、我」中文講座。（協會提供）

超過500萬美國人患有阿滋海默症型的失智症，如果生命中真的遇上了這件事，周圍親人或朋友也成為失智症群體中的一位，要如何面對，成了人生重要課題。阿滋海默症協會為了讓更多華人了解失智症議題，將於12日上午9時30分舉行「憶往情深─失智症與你、我」中文講座，邀請醫師、專家、患者家屬來分析、分享照顧失智症患者的心路歷程。

北美洲華人作家協會總會長暨世界華商組織聯盟常務主席吳宗錦表示，他照顧失智症妻子十多年來，走過了漫漫的旅程，也有著滿滿的記憶。他自述，妻子常從有限的記憶中尋找他是誰，為什麼一直在自己身旁，要等過了一陣子，妻子好像才想起來他是誰，看他的眼神又恢復跟從前一樣了。這樣的經歷，在照顧的過程中，時常上演。

阿滋海默症協會表示，透過講座，可以聆聽到家屬分享照顧失智家人十多年的親身經歷與心得，以及學習如何在疾病的不同階段中，保持與患者的溝通，同時為過節做好準備。

講座也將邀請聖他克拉拉凱瑟醫院老人醫學專科醫師廖俊惠，分析講解阿滋海默症及其他失智症的相關知識。廖俊惠是聖他克拉拉凱瑟醫院首位老人醫學專科醫師，幫助建立了院內老人醫學評估部門及記憶門診。另外還有也是病患家屬的阿滋海默症協會全國總會董事曹知行，分享在疾病不同階段如何與失智症患者進行有效溝通。

活動時間是12日上午9時30分至12時，完全免費，有興趣民眾可直接至網站tinyurl.com/2020OnlineChineseED登記報名，如有問題可寄信至[email protected]或致電408-372-9943。活動由阿滋海默症協會主辦，北美台大校友會聯合會、北加州台灣大學校友會、休士頓台灣大學校友會、北美華文作家協會協辦。

失智 台灣 華人

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