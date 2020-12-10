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聯邦與48地方政府提告 要拆分臉書

編譯組／美聯社9日電
聯邦與48個地方政府宣布對臉書提出反托拉斯訴訟。（美聯社）
聯邦與48個地方政府宣布對臉書提出反托拉斯訴訟。（美聯社）

聯邦和美國48個地方政府9日正式對臉書提出反托拉斯訴訟，控告臉書濫用它在社群網路市場上的力量，打擊較弱的競爭對手，訴訟同時尋求解決之道，包括可能強制將Instagram和WhatsApp從臉書中分拆出來。

這項具有里程碑意義的反托拉斯訴訟，8日由聯邦交易委員會（Federal Trade Commission，簡稱FTC）和紐約地方檢察長詹姆斯（Letitia James）共同宣布，包括美國46個州、關島和哥倫比亞特區，聯合控告臉書反競爭，並利用市場優勢收集消費者資訊和獲得廣告收入。這是美國政府今年第二次對矽谷科技巨擘出手，上一次是司法部於10月控告Google，稱Google濫用它在搜尋引擎和網路廣告的主導地位。

詹姆斯在記者會上說：「我們必須阻止這名『掠奪者』繼續併吞其他公司，以重建市場信心。」

FTC表示，臉書採用「系統性策略」消滅競爭者，包括併購有發展前途的競爭者，例如Instagram和WhatsApp。詹姆斯也表示，臉書犠牲用戶的利益，使用壟斷力量扼殺較弱的競爭對手。FTC 2019年對臉書違反隱私規定處以50億元罰金，並對其業務進行新的監督和限制，50億元已是罰金上限，但對臉書業務沒有明顯影響。

臉書稱政府的行動是懲罰成功企業的「修正主義者歷史」（revisionist history），並指出，Instagram和WhatsApp併購案是FTC批准的。臉書總法律顧問紐斯戴德（Jennifer Newstead）在聲明中說：「政府現在希望重新來過，所以向美國企業發出沒有所謂最終交易的警告。」

臉書 美國 WhatsApp

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