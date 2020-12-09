二戰華裔老兵 獲頒金質獎章 司徒清元代表領獎

華裔退伍軍人為美國取得二戰勝利作出巨大貢獻。（美國華裔二戰退伍軍人表彰計畫項目圖片）

聯邦眾議院 議長波洛西（Nancy Pelosi）將代表聯邦國會，在今( 9）日的視訊儀式上向二戰美籍華裔 退伍軍人頒發金質獎章，以表彰他們的勇氣、忠誠和愛國精神。這是國會頒授的最高非軍事榮譽。

二戰美國 陸軍一等中尉司徒清元(音譯，Elsie Chin Yuen Seetoo)將代表美國二戰退伍軍人接受國會金質獎章。

在美洲同源會（C.A.C.A.）的提議和推動下，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」獲得民主和共和兩黨支持，於2018年12月20日頒布成為法律。同源會通過「美國二戰華裔退伍軍人表彰計畫項目」，與許多捐助者合作，確保每位經過確認的華裔退伍軍人（或近親）都能獲得官方頒發的金質獎章。

這項計畫的全國總負責人、前同源總會會長熬錦賜（Edmond Gor）說：「美國華裔男女在二戰的每個戰場中服役，捍衛美國的自由理念，其中許多人犧牲生命。估計現今有300至550名二戰美籍華裔退伍軍人仍然健在。我們很高興，國會有機會在這次全國性表彰會中頒獎給服役過的老兵及其家人。」

同源總會會長陳孟儀（Melanie Chan）說：「二戰當時仍有效的排華法案，阻止了非美國出生的華裔美國人獲得入籍資格。但是，多達2萬名華裔美國人（其中40％沒有公民身份）為了保護國家而走上戰場。他們的貢獻和犧牲早就該受到表揚。我們感謝國會授予他們國會金質獎章。」

退役陸軍少將Robert G.F. Lee說：「國會有一個令人驕傲的傳統，那就是以頒發國會金質獎章來表彰參加二戰的邊緣化群體。向二戰華裔退伍軍人頒發國會金質獎章，就是替二戰的歷史敘事畫上句號，並確認和表彰他們為從法西斯主義統治下解放歐洲、地中海、非洲、中東以及太平洋地區的奮鬥愛國精神。」

退役陸軍少將陳紹章（William S. Chan）說：「我的父親Moon Chan上尉參加二戰，激發了我跟從他的腳步。華裔美國人服役，遍及陸軍、空軍、海軍、陸戰隊、海岸警衛隊和商船隊。國會金牌獎的授予使美籍華裔二戰退伍軍人的故事更加完整，並為子孫後代從軍服務鋪平了道路。」

「美國華裔二戰退伍軍人表彰計畫項目」的更多信息，公眾可瀏覽網頁www.caww2.org。