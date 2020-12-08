社安資料被竊⋯ 舊金山退休81歲教授遭詐騙

根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心，假冒政府詐騙案件日漸增加，其中，社安局受到影響最大。(圖取自網路)

舊金山 一名81歲退休教授於7月底時接到一通自稱是社安局探員的電話，佯稱他被捲入一宗國際案件，來自墨西哥的販運者已知他的姓名和社安號碼，並利用其個資販運毒品與人口到艾爾帕索的美墨邊界。來電者要求他付錢解決此事，不料最後發現是遭詐騙 。

聽起來難以置信，但致電的詐騙分子知道老教授的所有生活，包括他的社安號碼，也知道他的房子是於20年前購買及提供服務的銀行。詐騙者要求他購買數千張百元價值的禮卡，並從銀行提領數萬元，款項將寄至維吉尼亞，將這筆錢做為誘捕販運者的誘餌。

教授被告知，若不匯款，將遭到社安局探員逮捕，事後並會退還他錢。歹徒指示他到舊金山附近兩家Safeway、Walgreens購買4000元禮卡，告知禮卡號碼。並且到銀行取款1萬元。

當教授將裝滿現金的盒子放到舊金山聯邦快遞時，他的另一半覺得有異，兩人隨即報警。結果在現金盒被寄至維吉尼亞州 前，出現了警察與歹徒搶奪盒子的場景。教授坦承，他感到羞愧，怎麼會被騙呢？

根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心，假冒政府詐騙案件日漸增加，損失金額自2017年的1250萬元、增加至2019年1億2400萬元。FBI、美國司法部法警局、國稅局、警察局近幾年在全國都接獲相關報案，其中，社安局受到影響最大。社安局長索爾(Andrew Saul)1月份在參議院作證時表示，2019年接獲詐騙電話案件已超過6萬起。

騙局有很多形式，包括自稱來自國稅局、接聽的被害人欠稅等。警探柯瑞(James Curry)指出，有兩種方法可辨識騙局，一是大多數政府機構，不會透過電話與民眾聯絡，二是詐騙者經常要求通過禮卡或比特幣付款，政府機構決不會如此做。若不確定來電是否屬實，可直接掛掉電話、撥打來電機構客戶服務部門專線求證。