我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

社安資料被竊⋯ 舊金山退休81歲教授遭詐騙

編譯組／灣區電
根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心，假冒政府詐騙案件日漸增加，其中，社安局受到影響最大。(圖取自網路)
根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心，假冒政府詐騙案件日漸增加，其中，社安局受到影響最大。(圖取自網路)

舊金山一名81歲退休教授於7月底時接到一通自稱是社安局探員的電話，佯稱他被捲入一宗國際案件，來自墨西哥的販運者已知他的姓名和社安號碼，並利用其個資販運毒品與人口到艾爾帕索的美墨邊界。來電者要求他付錢解決此事，不料最後發現是遭詐騙

聽起來難以置信，但致電的詐騙分子知道老教授的所有生活，包括他的社安號碼，也知道他的房子是於20年前購買及提供服務的銀行。詐騙者要求他購買數千張百元價值的禮卡，並從銀行提領數萬元，款項將寄至維吉尼亞，將這筆錢做為誘捕販運者的誘餌。

教授被告知，若不匯款，將遭到社安局探員逮捕，事後並會退還他錢。歹徒指示他到舊金山附近兩家Safeway、Walgreens購買4000元禮卡，告知禮卡號碼。並且到銀行取款1萬元。

當教授將裝滿現金的盒子放到舊金山聯邦快遞時，他的另一半覺得有異，兩人隨即報警。結果在現金盒被寄至維吉尼亞州前，出現了警察與歹徒搶奪盒子的場景。教授坦承，他感到羞愧，怎麼會被騙呢？

根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心，假冒政府詐騙案件日漸增加，損失金額自2017年的1250萬元、增加至2019年1億2400萬元。FBI、美國司法部法警局、國稅局、警察局近幾年在全國都接獲相關報案，其中，社安局受到影響最大。社安局長索爾(Andrew Saul)1月份在參議院作證時表示，2019年接獲詐騙電話案件已超過6萬起。

騙局有很多形式，包括自稱來自國稅局、接聽的被害人欠稅等。警探柯瑞(James Curry)指出，有兩種方法可辨識騙局，一是大多數政府機構，不會透過電話與民眾聯絡，二是詐騙者經常要求通過禮卡或比特幣付款，政府機構決不會如此做。若不確定來電是否屬實，可直接掛掉電話、撥打來電機構客戶服務部門專線求證。

詐騙 舊金山 維吉尼亞州

上一則

台大頒名譽博士、傑出校友 黃仁勳、陳五福獲獎

下一則

貝西拉前進白宮 加州檢察長換誰當？

延伸閱讀

紀事報：李孟賢若在世 貪腐案可能也會查他

紀事報：李孟賢若在世 貪腐案可能也會查他
因應住院潮 灣區醫院增病床、雇護士嚴陣以待

因應住院潮 灣區醫院增病床、雇護士嚴陣以待
灣區新增確診3322例 7人病歿

灣區新增確診3322例 7人病歿
濟助宏國風災 經文處與商會捐物資

濟助宏國風災 經文處與商會捐物資
旅遊移民限制中共黨員 華促會：妖魔化

旅遊移民限制中共黨員 華促會：妖魔化
金山人語／祝福金山人語讀者

金山人語／祝福金山人語讀者

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同