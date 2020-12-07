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密爾布瑞議員 馮嘉輝接棒李偉忠 保住1席華人

記者李晗 / 舊金山報導
密爾布瑞市議會內，李偉忠（左）卸任，由馮嘉輝（右）接棒。（記者李晗 / 攝影）
密爾布瑞市議會內，李偉忠（左）卸任，由馮嘉輝（右）接棒。（記者李晗 / 攝影）

密爾布瑞市議會換屆選舉塵埃落定。現任華裔議員李偉忠（Wayne Lee）完成兩任任期之後將卸任，由新當選的馮嘉輝（Anders Fung）接棒，保住一席華人的席位。

密爾布瑞是中半島聖馬刁縣的小城，人口只有2萬多，但是亞太裔的人口已經有一半。雖然亞太裔人數多，但是在市議會的構成內仍然代表性不足。現任議會中五名議員，四名是白人，剩下一名華裔市議員李偉忠。選舉之後，李偉忠交棒給馮嘉輝，另外四位仍然全是白人。

馮嘉輝勝選之後表示，自己懷著感恩的心尊重市民的聲音，並且全力以赴謙卑地接受議員角色帶來的責任和義務。

他說，在這次競選的過程中深深感受到，在新型冠狀病毒疫情期間，社區需要發揮更加關鍵的作用，「如果密爾布瑞要戰勝這場歷史大瘟疫，我們必須團結一起。從社區居民互相尊重和聆聽大家的意見開始，共同加強我們的社區意識，結束政治分歧，以達成將來自不同文化背景和觀點的居民聚集在一起，團結一致。」

許多華裔的政客都是美國出生長大的「ABC」，馮嘉輝則是香港出生的第一代華裔移民，說流利的粵語與國語。「能成功當選民選官員，我深感自豪。我承諾為華裔社區彰顯我們核心價值之餘，也會竭盡所能為密爾布瑞市的所有居民傳達他們的訴求和心聲。」馮嘉輝說。

至於李偉忠，他卸任之後也回歸舊金山華埠社區，擔任花園角停車場的董事，為社區服務。李偉忠的父親是已故僑領李超南，一度活躍於僑社，也讓李偉忠從小就接觸僑社公共事務。李偉忠也透露，兩年後自己可能再度參選密爾布瑞市議員。

密市市議會將會在周二（12月8日）晚間舉行新當選的議員就職儀式，同時會選出新的市長。

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