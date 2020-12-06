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疫苗好消息！張智北教授：疫苗仍有未知數

記者江碩涵／南灣報導
美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北。（張智北提供）
美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北。（張智北提供）

這周傳來新冠病毒疫苗好消息，輝瑞和莫德納（Moderna）第三期臨床試驗初步結果都達到95%有效率，遠超過預期。不過，美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北說，很多人以為有效率代表95%的接種者可獲得免疫，但事實是，95%的人即使被感染了也沒有病徵。雖然如此，此效益仍能減少很多人發病受罪，並減輕醫院負荷，可讓疫情獲得很大的改善。

但張智北說，值得注意的是，沒有症狀的人也可能繼續傳染其他人，因此不要以爲打了疫苗就可以放心接近高齡長輩。他說，至於免疫效果則一定存在，只是有效率的統計，要等一段時間之後才能知道。

此外，疫苗仍有許多未知數，例如抗體有效性能維持多久、長期看是否有副作用、以及特定年齡或族群是否適合等。張智北分析，無論如何，至少到後年，人們仍得常戴口罩以及保持社交距離。

張智北分析，輝瑞和莫德納這兩個用最新mRNA冠針蛋白信息技術開發的疫苗，看來是世界上最有效的疫苗。他表示，牛津大學研發的疫苗，是用已無活性的腺性感冒病毒輸送新冠病毒的冠針蛋白，結果只有在用錯劑量（第一針少了一半）的2800人中達到90%有效、8900人只有62%有效。

他分析，站在防疫角度看，牛津疫苗其實已可發揮效用，和其他如強生（Johnson & Johnson）等用此傳統方式開發的疫苗的缺點一樣，就是如人身上已有感冒抗體，很可能毀損此載具。不過這類疫苗最大的好處是產量大，以及不需要特別低溫的儲存。

張智北說，很多國家直接用無活性新冠病毒做疫苗，效果可能不如上述的兩種方法。但因為大部分國家得不到mRNA疫苗，必須採用兩項傳統技術的疫苗，尤其許多開發中國家期待中國疫苗。但中國因疫情受到控制，只能到國外做第三期實驗，至今尚未有結果。

他分析，中國疫苗用失去活性的新冠病毒，雖然也有缺點，但針對冠針特定蛋白的兩種疫苗有可能對某些基因的族群無效，且病毒也可能產生抗藥性突變，因此中國用整個病毒來做疫苗，就不會有這些問題。

疫苗 中國 疫情

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