諾貝爾獎得主賴斯：新冠疫苗研發 啟發製造丙肝疫苗

諾獎獲得者、洛克菲勒大學病毒學家賴斯( Charles M. Rice )表示，人類快速識別新冠病毒，並研發疫苗，可以啟發科研人員，發明丙肝病毒疫苗。（記者劉先進／翻攝）

如果聯邦食品暨藥物管理局(FDA)審核順利，最快在年底前，一線醫護人員和老人，能首批注射輝瑞或莫德納 ( Moderna )生產的新冠疫苗 。因發現丙型肝炎病毒(hepatitis C virus)而獲得諾貝爾 生理學或醫學獎的洛克菲勒大學病毒學家賴斯( Charles M. Rice )表示，人類快速識別新冠病毒，並研發疫苗，可以啟發科研人員，發明丙肝病毒疫苗。

賴斯說，人類在1989年發現丙肝病毒，到後來2004年批准干擾素自由療法和小分子療法，花費很長時間。人們逐漸認識到，丙型肝炎通常是慢性的。如果感染病毒，不接受治療，會陪伴人的一生，實際上很難完全根除掉被感染人身上的所有病毒。「這給人類帶來了很多解決問題的熱情。今天的世界仍然面臨著其他相互作用的疾病挑戰，比如乙型肝炎，慢性乙型肝炎。從這個角度看，我們知道流行病意味著什麼。遏制流行病的關鍵是，用新藥擊敗病毒，而撲滅丙型肝炎病毒或新冠病毒都有共通之處。」

賴斯表示，人類一直在積極研發新藥物，他也很有信心，有新藥出來對抗流行病。比如，在新冠疫情中，科技企業被動員起來研發新藥，讓人印象深刻。「人類發現、確定新冠病毒速度快，甚至採用基因編輯技術CRISPR瞭解更多病毒的依賴性，如何在宿主細胞上互動。」

賴斯說，人們花費15年時間找到丙型肝炎病毒，用了25到30年探尋療法，但找到新冠病毒及其療法卻異常快速，原因頗多，「我們手中的工具功能強，新冠病毒傳染性很強，只要鼻咽拭子就能檢測 。和丙肝病毒完全不同，有很多經驗教訓需要吸取。」

賴斯表示，新冠疫苗的研發速度前所未有，甚至能通過緊急使用授權，非常神奇。「世界上還沒有丙型肝炎的疫苗，但我認為需要這種疫苗。開發新冠疫苗的行動，可能給人們研發丙肝疫苗很好的啟示。重要的是，可以利用一些相同的方法，打擊丙型肝炎。」