疫情嚴峻 趙熾強醫師：對疫苗，態度謹慎樂觀

趙熾強認為，就算是最順利的情況，起碼要到明年夏天以後，才會有夠多的人打過疫苗、達到理想的效果。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 嚴峻，疫苗 也緊急審批，即將上市。牙醫師趙熾強認為，對於疫苗，他自己是帶著「小心但是又樂觀的態度」，畢竟多少有些不確定性；而另一方面，除了要觀察疫苗的效果與影響以外，也因為疫苗要打兩劑，擔心會有人打了第一劑之後就以為已經免疫，反而形成防疫 破口。

趙熾強說，通常疫苗測試要至少一兩年，而且還要用不同種族多方測試；不過，這次因為疫情影響快速又劇烈，因此加快了審批的過程，在研發過程中真正受測的人並不是那麼多，「某種程度上，未來所有人都來打疫苗，也是一種實驗。」

他表示，第一線的醫療人員應該是第一批施打的族群，這些醫療人員會有什麼反應，產生的抗體有效多久，都是觀察指標。不過牙醫是否會在首批的名單內，則還不能確定。其實，牙醫診所雖然是高風險的場域，但是也因為牙醫向來保護的很好，目前好像還沒有人是在牙醫診所遭感染，也因此有可能他自己不會是第一批被接種的群體。

趙熾強也表示，現在看來疫苗必須施打兩劑，中間要隔幾周。比較擔心是有人打了第一劑之後就「到處亂跑、也不戴口罩」，反增加感染新冠病毒的機會。

對於疫情，趙熾強認為，疫苗上市後，要有真正夠多的人打了疫苗，才能達到防疫的效果，估計應該起碼要到明年夏天。而大家生活要真正恢復正常，則恐怕要等到2022年。