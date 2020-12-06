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對新冠疫苗擔心？陳子平教授：多數人無副作用

記者李晗 / 舊金山報導
UCSF教授陳子平呼籲每個人都應該接種疫苗。（取自UCSF網站）
UCSF教授陳子平呼籲每個人都應該接種疫苗。（取自UCSF網站）

預計12月底舊金山就會開始新冠疫苗接種。但是不少民眾仍然對新開發的疫苗感到擔心猶豫。對此，傳染病學專家呼籲民眾相信科學，並且建議每個人都應該打疫苗。

舊金山加大（UCSF）傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）表示，明白大家對於新疫苗的擔心，因為感覺各項研究都在加快進行。但是他說，要相信科學，尤其是新冠疫苗已經有上萬人提前試驗過了。

首批疫苗將會首先供應給前線的醫護人員，UCSF也是其中獲得首批疫苗的少數加州醫院之一。陳子平說，因為首批的疫苗數量非常少，所以只有「前線中的前線」才能夠獲得接種。他表示，等到明年大眾可以接種的時候，距離人類試驗疫苗已經過去一年。

陳子平自己作為前線醫護，也能夠在第一批獲得疫苗接種。他說自己非常期待打疫苗，因為對於新冠疫情感到厭倦了。

至於疫苗的副作用，陳子平說，的確，部分人會有一些輕微的症狀，像是手臂肌肉酸痛、小感冒，但是大多數人都不會有副作用。他預計開始大範圍接種之後，因為每個人個體情況不同，會有個別情況發生。

目前全美感染人數超過千萬，而且可能還有大量潛伏的未確診的無症狀感染者。陳子平說，就算是曾經得過康復的人，也都應該接種。因為得過之後的人雖然身體裡面有抗體了，但是抗體的持續時間不得而知，全球也發生過再次感染的案例。

此外，全球多國都有開發疫苗，像是中國的疫苗，也有世界上其他一些國家採購。陳子平說，美國政府在選擇疫苗的時候，存在政治介入科學的情況，因為美國最終選擇的疫苗都是西方國家生產的。但陳子平認為，中國的疫苗非常「有希望」（promising）。

陳子平是在加勒比地區出生長大的華僑，在常青藤布朗大學修讀醫學博士之後留美從醫，現在是舊金山加大的分校區副院長。

疫苗 舊金山 美國

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