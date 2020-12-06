新冠疫苗該不該打？張國強醫師：施打僅輕微不適

張國強醫師於6月4日首次接種莫德納mRNA-1273 疫苗。（張國強直播視頻截圖）

即將上市的新冠疫苗 有無副作用，副作用如何？一直是公眾關注的話題。華裔醫師張國強是莫德納（Moderna）mRNA-1273 疫苗一期臨床試驗參加者。張國強表示，兩針下來，他只感到輕微的不適。

張國強回憶，他於6月4日注射了第一針之後，注射處稍有疼痛。在6月28日注射第二針後，他身體有些疲勞乏力，感到有一絲頭痛和注射處輕度的腫痛，此外沒有的不適。他說，一期臨床試驗參加者當中，只有3人出現高燒的症狀。因此，疫苗的副作用是可控的。

不過，一期參加者的年齡都在18至55歲之間，身體普遍較為健康。對於更廣大的接種人群，注射後的副作用仍需在未來一到兩年進一步觀察。孕婦能否接種疫苗以及接種後的副作用，也需要繼續研究。目前，有4000人正在做三期臨床試驗，包含了14至17歲的少年，但孕婦和身患疾病者不能參加。

回顧疫苗開發的過程，中國於1月11日公佈了「新型冠狀病毒」（COVID-19）基因序列。1月13日，mRNA-1273序列完成，美國 國家過敏和傳染病研究院（NIAID）公佈第一階段研究計畫。2月7日，第一批mRNA-1273疫苗完成一期研究。3月4日，美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准了研究計畫。張國強說，第一期第一批臨床試驗參加者於3月16日完成接種。

張國強本人是從4月份開始加入到一期的疫苗臨床試驗計畫。注射前需要一次進行電話訪談、簽署參加研究同意書、尿檢、血樣HIV檢測 、複查、體檢等程序。

第一次注射後，張國強連續做了7天的日記。研究機構對張國強進行抽血檢驗，2天後做了一次電話回訪。1周後和2周後又進行了兩次隨訪和抽血。完成4周的隨訪之後，張國強進行了第二次注射。隨後又是連續做7天日記。

研究機構在第二次注射後2天進行了電話回訪。此後的隨訪和抽血依次安排在完成第二次注射的1周、2周、4周、8周、3個月、6個月、12個月之後。

張國強說，時至今日，除最初的輕微不適之外，他並沒有其他不良反應。