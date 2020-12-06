涉歧視亞裔 沙縣衛生局長道歉辭職

貝倫森曾經因為使用了歧視亞裔的詞語，引起爭議。（電視新聞截圖）

在疫情 緊繃的時刻，沙加緬度縣的衛生局長貝倫森（Peter Beilenson），因為家庭原因而辭去職務。他在數周前，曾經因為說出了一些歧視亞裔的詞語而引起爭議，最後他道歉。

沙加緬度縣衛生服務局（Department of Health Services）是縣內主管疫情的部門。貝倫森已經在局內任職兩年，此前在他一直在東岸馬里蘭州巴爾的摩市生活了30年。在巴爾的摩，他是市衛生委員，然後轉任馬州霍華德縣（Howard County）衛生官員，之後曾在一家非營利健康保險公司擔任總裁。

幾周之前，當時沙加緬度縣縣議會在投票表決種族歧視 與衛生危機的議題時，貝倫森的發言引起爭議。他當時說，解決非裔美國 人，棕色和黃色的人（yellow folks）以及白人的問題，這是我們要做的至關重要的事情。

因為用「黃色」來形容亞太裔族群，在美國歷史上有種族歧視的淵源，因此這也讓貝倫森陷入巨大爭議。隨後他說，這種用法只是口誤，並對此表示歉意。

貝倫森自3月以來一直監督和領導沙加緬度縣的抗疫事務。但是疫情以來，少數幾位縣衛生官員都已經陸陸續續離職。由於種種的壓力，尤其是出於防疫而對公眾施加一些「不受歡迎」的外出社交活動限制，縣衛生部門內部有一些意見分歧，因此部分人辭職。

但是貝倫森澄清表示，此次他是自願離開的，而不是因為工作壓力，而是因為家裡有緊急情況。他和他的妻子將會回到巴爾的摩。他將在兩個星期之後正式離開。

沙加緬度縣官員透露，他們正在尋找貝倫森的替代者。貝倫森將繼續領導衛生部門和縣內對於COVID-19的疫情控制應對，直到他正式卸任。貝倫森和他的同事，縣衛生官員卡西里（Olivia Kasirye）也在周四晚上舉行一個Zoom的公共論壇，提供病毒相關的最新情況，並回答民眾問題。