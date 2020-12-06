選民調查顯示 亞裔偏向進步主義

大多議題上，亞裔傾向支持進步主義，壓倒多數地傾向民主黨。唯獨是經濟就業和國家安全兩個問題上，亞裔稍微傾向共和黨。（取自AAPIDATA）

「2020年亞裔 選民調查」的結果出爐，從多方面研究了亞裔社區的政治價值取向。這個調查由亞裔美國 人和太平洋島民（APIA）投票組織、AAPI Data數據、亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦。

根據對調查數據的分析，可以看到亞裔美國人在絕大部分問題上傾向於進步主義（Progressive）。基本上華裔與亞裔主流一致，而越裔則常常是例外。從問卷中挑選了一些具體問題進行比較分析發現，在14個問題上，亞裔是壓倒多數地傾向民主黨 。

例如在教育政策問題上，民主黨的支持度高於共和黨19個百分點，醫療方面的差別是33個百分點，槍枝管控是24個百分點，公共服務是24個百分點，解決貧富懸殊是22個百分點，環境保護是35個百分點，氣候變化是72個百分點，移民政策是23個百分點，無證移民合法化是38個百分點，種族歧視是31個百分點，平等權利是52個百分點，新冠疫情導致仇恨威脅是52個百分點，黑人的命也是命是26個百分點，警務改革是15個百分點。

在稅收上，民主黨的支持度僅僅比共和黨高出3個百分點，對亞洲的外交上也是亞裔是稍微傾向民主黨，高出5個百分點；只有在經濟就業和國家安全兩個問題上，亞裔稍微傾向共和黨，支持度比民主黨高出4個百分點。

根據2010年人口普查，美國亞裔人口1732萬人，占美國人口的5.6%，比2000年1189萬人（4.2%的人口比例）增加了45.6%。剛剛結束的2020年人口普查將在明年公布，亞裔人口估計會上升到6.5%左右。作為少數族裔，亞裔美國人依然面臨各種各樣的種族歧視和仇恨犯罪。尤其是2016年以來，原來邊緣化的白人至上主義更是捲土重來。

因此，有團體呼籲，亞裔應該對那些獲得白人至上主義、新納粹組織支持的政黨與政客保持清醒認知和警覺。根據ABCNews今年3月27日的報導，聯邦調查局發出警報，針對亞裔特別是華裔的仇恨犯罪很有可能上升。因此有亞裔權益組織聲音指出，亞裔更需要多元文化的包容，民主法治的保護，同時亞裔本身也應更積極參與政治，回饋社區，在美國生根發展。

2020年亞裔選民調查英文版原文地址：https://aapidata.com/2020-survey/。