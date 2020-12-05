關懷弱勢社區 勇士慈善動起來

今年節日期間，金州勇士將舉行一系列NBA關懷回饋季活動，幫助服務不足、受到疫情嚴重影響的社區。（記者劉先進 ／翻攝）

今年節日期間，金州勇士 將舉行一系列NBA關懷回饋季活動（NBA Cares Season of Giving），幫助服務不足、受到疫情嚴重影響的社區。

此前，勇士已經聯合美聯航為一線工人帶去驚喜，並參加屋崙 第29屆年度社區感恩日活動。

從12月4日到23日，勇士還會舉辦多個活動感恩回饋社區。包括：4日到6日，在舊金山 大通球館門外的區域「茁壯城市」（Thrive City），勇士將為200個家庭提供聖誕樹、節日裝飾品。10日，勇士聯合Lucky 連鎖超市、烹飪學校「18個理由」（18 Reasons）舉辦假日家庭烹飪夜活動，教家庭如何以低於10元的價格，準備美味和營養的節日大餐。

14到16日，勇士的「茁壯城市」區域，將舉辦玩具募捐活動，募得的手機玩具，分發給社區組織，以幫助低收入非裔和棕色人種社區。18日，勇士將探訪屋崙凱瑟醫院，給37名兒童病人送去禮品袋。球員也將視訊連線探訪孩子們，傳遞驚喜。21日，勇士後衛達米·李（Damion Lee）將聯手百事可樂，幫助灣區的5個家庭採購，完成願望清單。

22日，勇士將舉辦臨時送食品活動，給75個家庭提供免費的食品雜貨和烹飪卡。勇士還將在23日給屋崙和舊金山的300多個家庭，送去預先組裝好的節日餐包。