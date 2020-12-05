加州亞太黨團 籲拜登延攬攬亞裔入閣

潘君達（左）接棒邱信福（右），出任加州議會的亞太黨團主席。（本報檔案照片）

加州 州議會亞太裔議員超過15位，其中民主黨籍議員組成的「亞太裔立法黨團」（APILC）在今年末迎來主席換屆。同時，他們也致信候任總統拜登 （Joe Biden）的團隊，呼籲任命兩名加州亞裔官員進入總統內閣。

現任的立法黨團主席華裔的邱信福（David Chiu），完成兩年任期之後卸任，由華裔副主席潘君達（Richard Pan）接任主席一位。邱信福是舊金山選區的州眾議員。潘君達是兒科醫師，屬於沙加緬度選區的州參議員。

此外，黨團也致信拜登的團隊，要求他們考慮委任兩位加州的亞裔官員蘇維思（Julie Su）和David Kim進入白宮。

蘇維思是加州勞工廳長，在疫情爆發之後時常出席州長疫情簡報會，解釋失業金EDD等話題。亞太裔立法黨團敦促拜登委任蘇維思擔任勞工部 長。

David Kim則是現任加州交通廳（State Transportation Agency）廳長，黨團敦促拜登考慮委任其為聯邦運輸部長（Secretary of Transportation）。

上述的兩個聯邦部長職位，都已經出現過亞裔的部長。現任運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），曾經擔任勞工部長。

黨團在信中說，這兩位亞裔是加州備受尊重的兩名官員，相信他們的能力以及服務加州的經驗，能夠為拜登政府帶來益處。

除了邱信福、潘君達之外，參與連署的黨團成員還有羅達倫（Evan Low）、丁右立（Phil Ting）、周本立（Ed Chau）等華裔官員。