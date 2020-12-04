金山人語／拜登中國戰略 要競爭不要抱怨

連任無望，川普 已無心理政。疫情連續狂飆，昨單日確診再破20萬，死亡逾3000，他仍逍遙自作翻盤白日夢。

不過，不要以為川普會乖乖離開白宮、不搞事。一方面，選舉官司前仆後繼，結果卻慘遭一次又一次的失敗，也讓拜登 贏得更多次的勝利。為私利，川普鐵了心要死纏爛打下去。

另方面，再對中國 出手，嚴限中共黨員及家屬簽證。此舉無疑讓美中關係雪上加霜，但川普的真正用意，或許只是要為拜登製造更多的麻煩。

在這樣背景下，拜登日前回答紐時作家提問，對美中關係並未急於給出具體方案，並表示將暫時延續既有政策，就不難理解了。

拜登說，他不會採取立即行動，停止川普對一半中國輸美產品徵25％關稅作法，也不會取消美中第一階段協議，即今明兩年中國購美兩千億元的產品。

這樣做，有國家利益與產業安全考量，也為優先處理國內事務。但同時，也是因為川普留下的爛攤子，需要花時間收拾清理，而重擬兩國關係新構架更需研究準備。他先要「對與中國有關的現有協議進行全面審查」，此時不做選擇，是因為「不想限制自己的選擇」。

即使如此，拜登對中國的態度已略見端倪。未來中國戰略會與川普大不同，也讓人們在謹慎中對美中關係前景多一分期待。

拜登相信，處理與中國關係需要「制衡」。國際事務是國內事務延伸，要處理好美中關係，須先處理國內的事，例如，加強政府主導的能源、生技研發，加大投資教育和基礎建設等。要用更好的實力去競爭，而不僅僅是抱怨。為此，兩黨也要先達成制衡，即共識。

拜登相信，最佳中國戰略是與傳統民主國家盟友一致行動。制裁所以未見效果，原因是未能發揮盟友的策應功能。紐時稱，若拜登政策成功，「對中國來說不是好消息。」

拜登相信，光是關稅制裁不足以平衡逆差，而應以理性態度，從根本上檢討調整政策，如對竊取產權、傾銷、補貼等。從源頭上解決不公平，而非簡單蠻橫的制裁。

拜登相信，理性、包容與共識，是解決爭端的關鍵。對過去四年混亂，他表示，一開始你看到杯子是半空的，但最後你可能發現它還半滿著。在一些事情上，我們必須找出合作辦法，沒有合作才是大麻煩。這也應是他處理美中關係的哲學。

美中之間，或許已無法「回到從前」，但建立在理性和互諒之上、具可持續性和一貫性、以及可預見性的美中關係，仍是可期待的。雙方能冷靜坐下來，就已是成功的開始。而就連這點，川普都做不到。