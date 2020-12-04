馬連縣原住民：移除雕像 是抗議殖民主義

原住民加利要求移除所有殖民主義雕像。(視頻截圖)

今年「原住民日」(Indigenous People's Day, 即以前的哥倫布日)當天，位於馬連縣聖拉斐市的聖拉斐爾教區(Mission San Rafael) 門前一座朱尼佩羅•塞拉（Junipero Serra）塑像被原住民活動家們拆除。當地執法部門指控參與活動的50人中的五名原住民活動人士被指控犯有重罪，包括仇恨罪。在被指控的人中，有四人是原住民婦女，其中兩人在塞拉年輕時建立的教堂接受洗禮。

記者會上，被起訴五位活動家之一的德爾加迪略（Marjorie Delgadillo）表示，她們移除塞拉的雕像

與宗教無關，表明了對於殖民主義的不滿。以及要求社會的公平正義。她們希望可以通過移除帶有種族歧視 者的雕像來表明去殖民化立場，同時主張他們對這片土地的權利。

電影人卡西姆（Barni Qaasim） 支持五位活動家，同時要求移除帶有殖民主義人物名字的學校以及街道。

原住民加利(Morning Star Gali)表達了對於五位活動家的支持，同時譴責種族屠殺跟白人至上主義，並呼籲天主教會正視歷史上對原住民族的所作所為。

加利指出移除南方邦聯雕像和原住民要求移除殖民者雕像的關聯性，以及反種族主義 與反殖民主義的聯繫。她求移除所有的殖民主義雕像，包括哥倫布跟塞拉的雕像。

西柏克萊教會的麥克布萊德牧師（Pastor McBride）別強調「耶穌不是種族主義者」，表達了對於五位活動家勇氣的支持與欽佩。

塞拉是灣區早期天主教區系統領袖，是有爭議的歷史人物。一些原住民活動家指責他監禁和奴役原住民，並且系統性滅絕原住民文化。

但是加州 天主教主教會議在聲明中說：「（塞拉）是走在時代前面的人，他做出了巨大的犧牲去捍衛和服務土著居民，反對壓迫。如果這些還不足以讓加州公開合法的為他建雕像，那麼沒有一個歷史人物有資格被建造雕像。」

一些歷史學家也認為塞拉被誤解了。門多薩（Ruben Mendoza）說，他在塞拉自己的文件中找不到任何關於虐待印第安人的證據。