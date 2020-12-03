欣欣教育基金會雲端感恩年會 美中大家庭團聚

欣欣教育基金會將舉辦雲端感恩年會。(欣欣教育基金會提供)

欣欣教育 基金會將於5日（周六）下午4時舉行「欣欣之火，助夢飛翔」雲端 感恩年會，感謝這一年美中欣欣夥伴們彼此的陪伴，相互的鼓勵和支持。疫情下，大家經歷了前所未有的挑戰，仍步伐堅定一如既往為欣欣學校的孩子們、為社區做出許多的貢獻。

會長楊一青表示，此次年會是欣欣基金會成立23年以來首次雲端舉行。除感謝長期以來的灣區義工、夥伴跟支持者，還邀請了中國 國內的義工、合作夥伴，以及3位中國欣欣小學校長，希望通過這種雲端聚會方式實現美中兩地欣欣大家庭的團聚。

楊一青說，過去一年欣欣一如既往幫助中國偏鄉教育，開展14個項目，對22個省、110所欣欣學校提供捐助，讓4萬4078名鄉村孩子受益。除此之外，也因應疫情向灣區以及紐約捐贈抗疫醫療物資。

她說，此次年會上將有一些特別驚喜。理事會成員會進行詩歌「初心」的朗誦，執委會成員也將表演合唱，希望透過年會傳承欣欣「長期，持續，關愛，傳承」的精神。

欣欣基金會的目標是通過改造翻建舊校舍，改善教學軟硬件環境，提高教育質量等，幫助中國偏遠貧困地區學校，促進城鄉教育均衡發展。詳情：http://shinshinfoundation.org/。