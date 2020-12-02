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屋崙華埠商會 12/2、16日提供免費線上諮詢

記者黃少華／屋崙報導
屋崙華埠不少商舖受疫情衝擊而顯得生意冷清。（記者黃少華／攝影）
屋崙華埠不少商舖受疫情衝擊而顯得生意冷清。（記者黃少華／攝影）

屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）華埠商會與舊金山灣區公民權利律師委員會（LCCRSF）將於12月舉行兩場廣東話線上研討會，並提供一對一諮詢，幫助受疫情衝擊而面臨被逼遷威脅的華人小商業經營者獲得必要的租賃談判和法律服務。

兩場廣東話線上研討會的時間和網址如下：

•12月2日（周三）下午5時（提供廣東語翻譯）

https://tinyurl.com/dec2leasewebinar

•12月16日（周三）中午12時

https://tinyurl.com/dec16leasewbinar

雖然線上研討會是免費的，但參加者需要提前註冊。兩場線上研討會將由本地律師事務所的志願者律師主講。由於撥款的原因，線上研討會將主要談論屋崙市的相關問題。如果有舊金山和聖荷西的小商業經營者參與，也會涵蓋有關這兩座城市的法律內容。

疫情以來，屋崙華埠的許多屋崙小商業都難以支付租金，並希望就與業主重新談判租約等事項能得到法律諮詢服務。有些人已經與房東接洽，開始或完成了重新談判。但另一些人面臨著不願改變任何現有租賃條款的業主。LCCRSF通過商業租賃線上研討會、一小時諮詢和長期法律援助提供法律援助。

屋崙小商業經營者可登錄網頁https://lccrsf.org/legal-services-for-oakland-small-businesses/，瞭解更多關於這些免費法律服務的訊息。屋崙小商業經營者還可登錄網頁https://tinyurl.com/CHCommercialLeaseApp，填寫屋崙商業租約諮詢申請表，申請一小時諮詢或長期協助。

LCCRSF商業法律服務部律師Tobias Damm Luhr說：「我們很高興能與屋崙華埠商會合作，為遭受COVID-19疫情影響的小商業提供關鍵性法律服務。這次合作是一個機會，可以確保本地的商業在疫情大流行期間不會被逼遷和流離失所。並且，他們可以繼續向社區提供產品和服務。」

屋崙華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）表示：「知識是小商業經營者的力量。如果不知道契约內容以及如何準備談判，特別是在有語言障礙的情况下，他們很難與業主交談。感謝LCCRSF為亞裔小商業經營者提供了網絡研討會和語言支持，使他們不必獨自爭取。」

屋崙 華埠 疫情

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