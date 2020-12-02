我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

亞太裔健康聯盟 獲4萬捐贈

記者李晗／舊金山報導
「亞太裔健康聯盟」獲得4萬元捐贈，左起金門女子公寓陳榮光、安老自助處鍾月娟、聖瑪利醫療中心Alex Mitra和華埠男青年會林秀麗。（記者李晗／攝影）
「亞太裔健康聯盟」獲得4萬元捐贈，左起金門女子公寓陳榮光、安老自助處鍾月娟、聖瑪利醫療中心Alex Mitra和華埠男青年會林秀麗。（記者李晗／攝影）

由多個舊金山華埠非盈利團體組成的「亞太裔健康聯盟」（Asian Health Collaborative），近期獲得4萬元捐贈。聯盟將會致力於改善亞裔社區長者、青年、兒童的保健需求。

12月1日，周二，聯盟在華埠邵逸夫爵士夫人（Lady Shaw）中心舉行支票捐贈和感謝儀式。4萬元的善款來自Dignity Health聖瑪利醫療中心。安老自助處行政主任鍾月娟也特別致辭，向聖瑪利醫療中心的出席代表Alexander Mitra表達謝意。

亞太裔健康聯盟的成員包括安老自助處，金鬥女子公寓（亞洲婦女服務中心），以及華埠男青年會（YMCA）。這些機構一直緊密合作，為社區增加食物资源，透過電話對家庭進行健康檢查，提供有關身體及精神健康的重要信息給社區人士。

這次的補助金將專注於食物安全，同時推廣亞太裔健康聯盟的YouTube頻道，將會在該頻道上發佈醫療保健、健康檢查、小組研討會和預防計畫的信息，例如流感预防針，COVID測試的知識等。華埠男青年會的行政主任林秀麗（Kari Lee）表示，視頻頻道上還會有體育鍛煉課程，像是太極、瑜伽和氣功。

亞太裔健康聯盟YouTube的頻道地址：https://www.youtube.com/channel/UCpepy-Vp6LmLAjQoeLtWrbA。當天活動最後也邀請到了耳鼻喉科的專家何其康醫生，為現場的20位長者們講解醫學保健知識。

華埠 YouTube 支票

上一則

交通違規拒捕搶奪警槍傷人 聖荷西幫派成員被控襲警

下一則

疫情下 華運會破天荒整年僅舉行壘球賽

延伸閱讀

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業
救租戶 洛杉磯市議員促用4600萬元新冠救助金購華埠公寓樓

救租戶 洛杉磯市議員促用4600萬元新冠救助金購華埠公寓樓
中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏

中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏
屋崙警局：輕罪+疫情 華埠搶嫌未收押

屋崙警局：輕罪+疫情 華埠搶嫌未收押
華埠空蕩蕩 餐館嘆比剛復工時更糟

華埠空蕩蕩 餐館嘆比剛復工時更糟
往年感恩節前後中餐館忙翻 今年華埠空蕩蕩

往年感恩節前後中餐館忙翻 今年華埠空蕩蕩

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元