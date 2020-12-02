亞太裔健康聯盟 獲4萬捐贈

「亞太裔健康聯盟」獲得4萬元捐贈，左起金門女子公寓陳榮光、安老自助處鍾月娟、聖瑪利醫療中心Alex Mitra和華埠男青年會林秀麗。（記者李晗／攝影）

由多個舊金山華埠 非盈利團體組成的「亞太裔健康聯盟」（Asian Health Collaborative），近期獲得4萬元捐贈。聯盟將會致力於改善亞裔社區長者、青年、兒童的保健需求。

12月1日，周二，聯盟在華埠邵逸夫爵士夫人（Lady Shaw）中心舉行支票 捐贈和感謝儀式。4萬元的善款來自Dignity Health聖瑪利醫療中心。安老自助處行政主任鍾月娟也特別致辭，向聖瑪利醫療中心的出席代表Alexander Mitra表達謝意。

亞太裔健康聯盟的成員包括安老自助處，金鬥女子公寓（亞洲婦女服務中心），以及華埠男青年會（YMCA）。這些機構一直緊密合作，為社區增加食物资源，透過電話對家庭進行健康檢查，提供有關身體及精神健康的重要信息給社區人士。

這次的補助金將專注於食物安全，同時推廣亞太裔健康聯盟的YouTube 頻道，將會在該頻道上發佈醫療保健、健康檢查、小組研討會和預防計畫的信息，例如流感预防針，COVID測試的知識等。華埠男青年會的行政主任林秀麗（Kari Lee）表示，視頻頻道上還會有體育鍛煉課程，像是太極、瑜伽和氣功。

亞太裔健康聯盟YouTube的頻道地址：https://www.youtube.com/channel/UCpepy-Vp6LmLAjQoeLtWrbA。當天活動最後也邀請到了耳鼻喉科的專家何其康醫生，為現場的20位長者們講解醫學保健知識。