聖馬刁縣將在德利市 設永久性疫情檢測站

德利市一個檢測站接受「得來速」免下車鼻拭子檢測。（記者黃少華／攝影）

代表德利市（Daly City）的聖馬刁縣第五區縣議員卡內帕（David Canepa）於11月30日宣布，從12月1日（周二）開始，聖馬刁縣將設置一個永久性的「新型冠狀病毒」（COVID-19）移動檢測 站 ，每周運營5天。

這個移動檢測站位於德利市Jefferson聯合高中的停車場，地址是699 Serramonte Blvd。作為與新冠病毒檢測公司Curative合約的一部分，聖馬刁縣政府稱，5歲以上的人士可以逢周一至周五上午10時至下午4時免費參加檢測。

卡內帕表示，自從州長紐森（Gavin Newsom）9月公布了「加州 更安全經濟藍圖」以來，聖馬刁縣的檢測率已經翻了超過一番。聖馬刁縣現時的檢測率是加州所有縣中第二高的，僅次於舊金山 。他說：「能成為加州第二的感覺真好。但出於私心，我還是想成為第一。」

卡內帕認為：「病例不斷激增。封鎖傳播的最好辦法之一是新增檢測，尤其是在最弱勢的社區。我們曾兩次請求州府援助以提高檢測能力，但兩次都被拒絕。所以我們採取主動，打開自己的錢包，保護社區免受這種疾病的侵襲。數據和科學證明，陽性率隨著檢測的增加而下降。沒有足够的檢測時，感染COVID-19的人不會被計算在內，也不知道如何隔離自己。許多人甚至不相信這些疾病會傳播，檢測是減緩擴散的關鍵。」

聖馬刁縣曾與Alphabet公司旗下科技平台Verily簽訂第二個檢測場地的私營合同，建立了一個「Verily／項目基線」檢測項目。有效期是9月底至12月底到期。聖馬刁縣每月支出約170萬元，定期在德利市、聖布魯諾（San Bruno）、半月灣、North Fair Oaks和東巴洛阿圖（East Palo Alto）提供檢測。

公眾可登錄網站www.smcgov.org/testing，查看聖馬刁縣的檢測時間表。