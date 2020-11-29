自由式滑雪成績傲人 16歲女孩谷愛凌力拚冬奧會

谷愛凌在她畢業的舊金山大學高中，展示了從瑞士洛桑冬青奧會斬獲的兩金一銀獎牌。（記者黃少華／攝影）

今年初，年僅16歲的舊金山華裔自由式滑雪 名將谷愛凌（Eileen Gu）在冬青奧會和世界杯兩項大賽合共獲得4金1銀的佳績，在國際體壇引起反響。更讓華人關注的是，谷愛凌從2019年下半年起開始代表中國 參加國際雪聯各項賽事，她也以自身影響力進一步帶動了中國的自由式滑雪項目邁上一個新台階。

谷愛凌在瑞士洛桑冬青奧會創造了中國選手在坡面障礙技巧、U型場地、大跳台這三個項目上的最好成績。（圖片由谷媽媽提供）

出眾的運動成績

今年2月15日，在2019-2020賽季自由式滑雪世界杯加拿大卡加利站比賽中，谷愛淩以94.00分摘得U型場地金牌。 2月16日，谷愛淩又以89.18分奪得本站賽事坡面障礙技巧金牌。谷愛凌也以此成為國際雪聯世界杯歷史上首位在坡面障礙技巧項目奪金的中國選手，也是世界上首位在同一站比賽獲得兩個不同項目金牌的運動員。

這也是谷愛凌時隔一年後再度奪得世界杯金牌。2019年1月27日，在2018-2019賽季國際雪聯世界杯義大利Seiser Alm站女子坡面障礙技巧的比賽中，谷愛淩獲得職業生涯首枚世界杯金牌，她當時代表美國隊參賽。

國際雪聯用「創造歷史」來形容谷愛凌在本站比賽所取得的佳績。官網寫道：「儘管谷愛凌只有16歲，但她已經能夠躋身世界最優秀的自由式滑雪女運動員之列。她在U型場地、坡面障礙技巧和大跳台3個項目都具備了相當的競爭力。」

最讓人印象深刻的是本站的U型場地比賽。谷愛凌以資格賽第一名晉級決賽。決賽的三輪比賽，她的狀態漸入佳境。

谷愛凌在2019-2020賽季自由式滑雪世界杯加拿大卡加利站以94.00分摘得U型場地金牌。（圖片由谷媽媽提供）

第一輪，谷愛凌輕鬆完成「向右翻騰900度+左轉540度+右轉720度+倒左切換720度+右轉540度」的一套動作，獲得83.20分，暫列第三位。

第二輪，谷愛凌依然高質量完成了預定的技術動作。包括：向右翻騰900度、左轉540度、右720、倒向左切換720度、Alley-Oop Rodeo等。她在這一輪收穫了92.60分，一舉超越第一輪排名榜首的加拿大選手卡克爾（Rachael Karker）來到榜首。

第三輪，谷愛凌用近乎完美的表現征服了裁判，獲得全場最高的94.00分，奪得職業生涯首枚U型場地世界杯金牌。這一輪，谷愛凌的整套動作包括：右轉900度、左轉540度、右轉720度、倒滑左轉720度，結束動作是其她選手難以企及的Alley-Oop Rodeo 540度跳躍加Mute抓板。

難度（Difficulty）、幅度（Amplitude）、多樣化（Variety）、表演力（Execution）四項計分指標，谷愛凌均領先於其她選手。

2020年1月，谷愛凌還在瑞士洛桑舉行的冬季青年奧運會上奪得兩金一銀。包括：18日，坡面障礙技巧銀牌（93.25分）；20日，U型場地金牌（93分）；22日，大跳台金牌（171.25分）。谷愛凌也由此創造了中國選手在冬青奧會這三個項目上的最好成績。

2020年4月16日，國際雪聯宣布，谷愛凌榮獲2019-2020賽季「最佳時刻獎」。國際雪聯評價：「我們看到了卡加利站創造歷史的表演，這是國際雪聯雙板自由式滑雪世界杯賽事有史以來最偉大的兩天。谷愛凌又一次將自己的名字載入史冊。」

谷愛凌展示她參加比賽所使用的滑雪板。（記者黃少華／攝影）

兼項的滑雪選擇

世界上絕大多數自由式滑雪選手只專注於一個項目的比賽，谷愛凌在一站比賽中往往能在U型場地、坡面障礙技巧、大跳台三個項目中同時兼兩項甚至三項。她說：「從小，我媽就跟我說，滑雪就是為了好玩，已經辛苦去了一個比賽，還不如多賽幾個項目。」

為了備戰2022年北京 —張家口冬奧會，今年9月，剛滿17歲的谷愛凌將11和12年級的課程合併在一年內完成，提前一年從舊金山大學高中（San Francisco University High School）畢業，也成為該校首位提前一年畢業的學生。她說，每次外出比賽都需要請假，作業也要在前往賽場的旅行過程中抓緊時間完成。

結束了高中學業後，谷愛凌還在訓練期間認真複習，並且在SAT考試取得1580分的高分，接近1600分滿分，距離她心儀的史丹福大學又近了一步。

谷愛凌特別珍惜每次外出比賽的機會。她同時表示，做到舉一反三很重要，自由式滑雪的不同項目之間都有聯繫，如果在一個項目上做得好，對學習另外一個項目會有幫助。

谷愛凌在不同項目中都能取得優異的成績。她總結：「比賽多了之後，我知道自己如何去調整壓力。最難的地方往往是精神壓力。不同項目的訓練和比賽往往是同一天，很早出發，很晚才回到住處。但是，我多年一直參加學校越野和田徑隊的比賽和訓練，身體狀況很好，可以同時支持多個項目的訓練和比賽。最重要的是學會比賽。」

過去一個賽季，谷愛凌在正式比賽中表現相當穩定，甚少出現重大失誤。她說：「我比賽時不會想其她人，只專注於自己的動作。自身壓力是多數運動員的大問題，因為能參加世界杯的運動員都滑得很好，心理調整就很重要。」

對谷愛凌來說，比賽過程中最關鍵的是「熱愛」。她說：「我從山頂準備往下滑的時候，只會想我有多喜歡滑雪，不會去想排名，『或』不能完美做好動作贏得比賽就不行。」

近日，在瑞士薩斯非雪場的訓練中，谷愛凌完成了一套堪稱世界女子U型場地極高難度的動作-左右空翻一周+轉體兩周半-Cork9+空中轉體兩周+倒滑空中轉體兩周+空翻接反向轉體一周半。

谷愛凌在大賽中展現出極高的穩定性。（賽會直播視頻截圖）

合理的時間安排

談到學習、訓練和比賽三者之間的時間調配，谷愛凌表示，她每天的睡眠時間達到10個小時以上，留給自己做其它事情的時間大概在14個小時左右。因此，她要做的就是集中精力、提升效率去做這三件事情。

比如到了比賽日，谷愛凌有可能是早上9時至下午3時30分去滑雪，回到住處後會通過跑步30分鐘來放鬆身心，達到休息的目的，然後花1到2個小時學習功課，當然也不能放棄必要的社交。

谷愛凌說，小時候，媽媽周末開車帶她前去太浩湖（Lake Tahoe）滑雪。在4個小時的單程旅行過程中，她會利用兩個小時在路上的時間學習和做作業，再睡兩個小時。後來，因為需要前往外地參加各種比賽，她會利用在飛機上的時間做作業，而且每次會集中1到2小時的時間去完成至少一項作業，然後休息，做到時間的合理安排。

今年上半年，谷愛凌只是去了一次太浩湖，大多數的訓練就是在比賽期間進行，一次比賽包括旅行、倒時差和賽前訓練，需要前後花費9天時間。不過，這並不影響谷愛凌的競技狀態，因為她常年都在進行越野賽跑、田徑訓練和體能訓練，並且是舊金山最快的越野跑選手之一。去年，她還是校籃球隊主力中鋒。

谷愛凌補充說，滑雪是一種頭腦訓練，最難的就是精神上的壓力，通過其它運動可以有效幫助管控這種壓力。她認為，滑雪訓練和比賽結束後，再自行通過5000米或1萬米中長跑可以達到真正的身體訓練效果和精神上的放鬆。

代表中國隊參賽

從2歲那年開始，谷愛凌每年都去中國一兩次。她逐漸發現，中國的自由式滑雪圈很小，圈裡的人都認識，女孩更少。於是，她產生了一個想法，希望在中國推動更多青少年尤其是女孩參與自由式滑雪運動，而代表中國隊參加國際比賽就是一項積極的嘗試。

為了讓更多的中國人投入自由式滑雪運動，從9歲那年開始，谷愛凌每年在美國通過教練學習到包括旋轉、抓板、後空翻等不同的新動作之後，就前往北京傳授給滑雪圈裡的其他大人和小孩。 此前，中國自由式滑雪圈的朋友們大多沒有教練指導，都是通過看國外錄像來學習。

多年下來，谷愛凌感慨地說，北京南山滑雪場創始人盧建博士和滑雪圈是陪伴她一起成長的地方，讓她為之投入了很多感情。

近年來，中國的自由式滑雪運動發展很快，谷愛凌也積極參與和推動青少年特別是女生越來越多的了解、嘗試滑雪和自由式運動。 滑雪南山的自由式滑雪比賽也已經連續舉辦了6年，谷愛凌在這項比賽舉辦的第一年就前去參賽，但當時的比賽只有幾個人參加，如今的規模已經迅速擴大。

谷愛凌說，她希望能代表中國參加2022年北京—張家口冬奧會，通過自己的努力帶動自由式滑雪運動在中國，特別在媽媽的家鄉北京得到更多人的了解，吸引更多中國的孩子安全地參加這項運動，進而讓更多中國人熱愛運動。

相對於花樣滑冰項目運動員在類似的動作中去追求更高難度，谷愛凌認為，自由式滑雪更顯示出一種「範」，鼓勵創新精神。 只有跟其他人做得不一樣，才能得到高分。自由式滑雪可以讓參加者享受大自然，在空中停留相對較長的時間，產生飛翔的感覺。

谷愛凌說，自由式滑雪是一個集體和家庭式項目，大家可以一起坐纜車上雪道，在纜車上分享美景和體會。參賽者在賽場上90%時間都是從山腳坐纜車上去山頂，選手們的相互交流是十分快樂的。

谷愛凌（右）外出比賽訓練，谷媽媽（左）總會相伴出行提供「後勤」服務 。（圖片由谷媽媽提供）

媽媽的辛苦付出

谷愛凌外出比賽訓練，谷媽媽總會相伴出行提供「後勤」服務， 在雪場不太干涉比賽和訓練。谷愛凌說，媽媽在比賽期間起到的最大作用就是安排好房間和睡眠時間，因為充分的休息是運動員取得好成績的重要保障。最重要的是，谷愛凌與朋友出去玩，從來沒有受到媽媽干涉，還總是支持。

谷媽媽認為，安排好睡覺休息時間對谷愛凌如今取得的一系列好成績起到重要作用。她還提到，谷愛凌的效率特別高，有了動力，做事情特別專心。此外，她鼓勵谷愛凌多與朋友外出面對面地玩，帶來很多歡樂，對形成良好的心態也至關重要，人生是努力通過創造和分享歡樂的過程達到結果的完美。

谷愛凌獲得「優家畫報」評選頒發的2019年「時代女性盛典——年度時代女性大獎」。（圖片由谷愛凌提供）

谷媽媽還支持谷愛凌對美食和時尚界的熱愛興趣。多家業內頂尖時尚雜誌邀請谷愛凌參加時尚大片拍攝甚至擔任封面人物。 2019年，谷愛凌獲得「優家畫報」評選頒發的「時代女性盛典-年度時代女性大獎」。