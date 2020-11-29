「明湖攝影」線上創刊 「秋韻」飽覽秋色

成員肖引的作品「深秋草帽山」。（取自秋韻雜誌）

2020年11月20日「明湖攝影 」正式發布了創刊號「秋韻」。共計53幅精美照片、短視頻配主題音樂「愛在深秋」面世。

「明湖攝影」主要由加州 州府附近的一群攝影愛好者組成的攝影微信 群。目前有66人。創刊號共有五名編輯，大家齊心協力，共同奮鬥。把收到大量精美的照片，用一周時間編輯成創刊號，奉獻給大家。在創刊號發行當晚編輯部還開啟了一個聊天平台，所有編輯部編輯與作者一起聊天，談談作品的創作構思技巧，給大家匯報創刊號發行的經歷。

創刊號共分為五個類別：秋色風光類，人文秋色類，動物秋色類，晚秋初冬類，其他入選作品。秋是收穫的季節。創刊號收穫了廣大攝影愛好者們的精品佳作。幅幅精美照片、幀幀美妙視頻描述著大地迷人風光的金秋。

回顧「明湖攝影」微信群的創建的歷史，建群的兩位發起者、攝影愛好者舒秋萍和Allan三年前同十幾個攝影愛好者，第一次來到加州著名風景名勝區Clear Lake拍照旅遊。美好的風景喚起了大家創造一個微信群的想法。 Clear Lake的中文翻譯為明鏡的湖，所以大家一拍即成將微信群命名為「明湖攝影」，從此吸引了很多攝影愛好者加入明湖攝影群分享自己的作品。

創刊號「秋韻」也有一段故事。主編湯利安是位intel資深軟件工程師，談起當初建群的想法，群裡有很多攝影高手，但由於工作都比較忙，大家在群裡的分享不是很多。有攝友在群里分享後，反應也不強烈，以至於很多群友都改為在別的攝影群分享。

經常發現群裡最熱鬧的時候，是當群友轉發有作品在其它群的期刊上入選，於是明湖攝影就萌發了創辦自己的群刊的想法，藉此把群友的興趣調動起來。

群友的反應完全出乎意料之外，很快就組成了一個編輯部，具備了出版期刊的基本條件，在不到一個月的時間內，群友們分享了一百多幅作品，編輯部全體成員分工合作，期刊創刊號「秋韻」靚麗出場。

明湖攝影群的一大特點是基本上全部由非專業攝影師組成，大家主要職業有軟件開發員，工程師、醫生、護士、律師，等等。對攝影的共同愛好，把大家聚在一起並加入這個攝影群。每個人對攝影的結緣都不一樣。

「明湖攝影」的宗旨是專業性和大眾性相結合。為廣大攝影愛好者提供一個交流、學習、觀摩的平台。 群聯繫人微信聯繫方式liantang5k。觀看創刊號「秋韻」可在美篇首頁搜索「秋韻明湖攝影」。群也歡迎攝影愛好者參加並分享佳作。