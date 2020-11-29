APAPA感恩節捐火雞 回饋亞裔社區

APAPA的火雞捐贈活動。 （特約記者／錢曉莉攝影)

感恩節期間，亞太公共事務聯盟（APAPA）在加州 州府沙加緬度舉行了捐贈火雞的活動，回饋亞裔 社區。

在疫情 特殊時期，APAPA的管理層堅守給予和幫助社區的精神，舉辦了火雞捐贈行動，以支持社區，為面臨經濟困境的家庭提供節日火雞。11月23日，APAPA向「亞裔資源公司」（Asian Resources, Inc.）捐贈了150只火雞。

亞裔資源公司創建於1980年，當時是為了讓沙加緬度地區的亞裔新移民獲得生活幫助。現在亞裔資源公司已經發展成為一個基於社區的非營利組織，能夠提供社區所需的多種社會服務，包括語言教育，職業培訓，青少年發展等。

今年因為疫情，APAPA的火雞捐贈活動的規模有所減小，但是APAPA依然沒有放棄使命，堅持將社會資源用在有需要的地方，幫助亞裔社區的民眾。APAPA在一份聲明中說，特別感謝我們的領導者和支持者，儘管疫情中大家都面臨著前所未有的挑戰，但我們都從未停止奮鬥，尤其是賦予亞裔社區更多活力，鼓勵，以及參政議政的動力。

得益於APAPA領袖的領導，和北加州州立大學Alvin Cheung博士的關懷，本次活動最終超出了捐贈100份火雞的目標。北加州州立大學為活動又貢獻了另外50隻火雞。APAPA的大沙加緬度地區分會也特別向「亞裔資源公司」捐贈了200個布料口罩。

APAPA最後在聲明中強調，感謝社會各界的合作，因為大家的貢獻，能夠將火雞和一份奉獻的精神，帶給在疫情和假日期間面臨困境的家庭，讓他們也能夠同享一份節日的喜悅。