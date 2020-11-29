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非裔平權運動 亞裔逾半支持

APAPA俄亥俄州分會／供稿
「2020年亞裔選民調查」出爐，詢問亞裔社區對於非裔平權運動的看法。（APAPA提供）
「2020年亞裔選民調查」出爐，詢問亞裔社區對於非裔平權運動的看法。（APAPA提供）

「2020年亞裔選民調查」的結果出爐，從多方面研究了亞裔社區的政治價值取向。這個調查由亞裔美國人和太平洋島民（APIA）投票組織，AAPI Data數據和亞裔美國人推進正義協會（AAJC）三方聯合舉辦，於9月15日公布了統計結果。

本報此前刊文分析介紹了亞裔，特別是華裔對社會和政治關心和參與度。本篇將分析亞裔族群在非裔平權運動的態度。

問題中問到是否對「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的運動持贊成或反對意見，以及對於尋求種族平等、反對暴力、以及反對針對黑人的系統性的種族歧視主義的態度。亞太裔整體的支持度達54%，反對、部分反對的則是28%，不確定是18%。

華裔中支持/部分支持的程度則是有43%，低於亞裔的總體水平，反對/部分反對則是由33%，不確定是24%。在選支持/部分支持的的族群中，最高是印裔71%，最低是越裔32%。選反對/部分反對的最高是越裔39%，最低是印裔18%。選不確定的：最高是越裔29%，最低是日裔9%

亞裔整體以超過26個百分點支持「黑人的命也是命」的運動，唯有越裔反對的比支持多7個百分點。華裔與亞裔主流一致，但是亞裔主流中的支持度較高，高出華裔的支持度大約10個百分點。

另外一個問題則是涉及警察與警務改革。被問到涉及警務改革時，哪一個政黨會做的更好，亞裔整體的答復中，民主黨的支持度有36%，共和黨則是21%，無區別/不知道的則是有44%。

在華裔社區中，民主黨的支持度是35%，共和黨則是18%，無區別/不知道47%。選民主黨更好的的族群中，最高是韓裔，有43%，最低是越裔，只有18%。選共和黨更好的最高是菲律賓裔，有29%，最低是韓裔，只有15%。

亞裔整體以15個百分點傾向民主黨能夠更好地改革警務，華裔與亞裔主流一致。值得注意的是，亞裔在這個問題上呈現兩難的狀態，47%選擇無區別或不知道，這是其他問題中沒有出現過的情況。

亞裔 華裔 黑人的命也是命

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