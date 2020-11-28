加州律師考試降門檻 允臨時執業

今年10月的加州律師執業資格考試已經改為線上舉行，並將及格分數線降至1390分。（Getty Images）

加州 律師委員會日前通過一項決議，支持部分參加但沒有通過加州律師執業資格考試的大學法學院畢業生，通過監督之下的工作實踐而非考試，來獲得臨時執業許可證。

2020年10月起，加州律師執業資格考試及格分數線從1440分降至1390分。根據上述決議，在這之前，即2015年7月至2020年2月期間考試得分在1390分至1439分之間的約2000名考生，將被允許加入受監督的工作實踐而獲得臨時執業許可證，而不必再次參加考試。

臨時執業許可證工作組對這約2000名考生提出了兩個層次的監督實踐建議。

第一層次的建議要求，2015年7月至2017年2月期間的考生需要在持牌律師的監督下，完成480小時或12周（每周40小時）的法律工作實習。2017年10月至2020年2月期間的考生，這項數字將减少到360小時。

第二層次的建議要求，2015年7月至2017年2月期間的考生，實習時數提高至600小時。2017年10月至2020年2月期間的考生，實習時數提高至400小時。

這兩個層次的監督實踐建議，目標是要求那些已離開法律工作實習崗位或專業教育 有相當長時間的人士，得到更多的實踐。

臨時執業許可證工作的提議與加州最近頒布的一項臨時計畫不同。加州最近頒布的臨時計畫，允許2020年的大學法學院畢業生在執業律師監督下暫時執業，直至2022年6月結束。截至上周，大約有550名大學法學院畢業生申請加入這一臨時計畫。在這些申請者中，現時已有122人獲准暫時執業。