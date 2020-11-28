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川普拒認輸 共和黨沉默 柏加大學者：懦弱

記者劉先進／柏克萊報導
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕明確認輸，還多次在沒有證據的情況下，稱選舉存在大規模舞弊。

柏克萊加大幾位學者在官網表示，在美國歷史上這個決定性的時刻，共和黨人選擇了沉默以對，這是十分懦弱的行為。川普的支持者大軍表現出一種「類似邪教般的忠誠」（cult-like loyalty），川普則將支持者作為一把大錘子，讓政客們乖乖聽話，利用基本盤來威脅黨內任何反抗的人。

曾擔任小布希總統白宮法律顧問的著名保守派憲法學者、柏克萊加大法學院教授劉約翰( John Yoo )說，就個人而言，他不認為此次民主選舉有什麼大問題，「我不認為存在廣泛的欺詐行為，預計大多數共和黨人也將在短時間內達成這一共識別證。」

不過，其他學者則表示，共和黨人的沉默驚人且玩世不恭。柏加大高德曼公共政策學院布雷迪（Henry Brady）說，狹隘的私利是大多數政治家的決定性特徵，除了那些相當不凡的人，他們有獨立的基礎，因此可以超越私利。「可悲的是，對他們中很多人來說，出於狹隘私利的考慮，『為什麼要對付川普？我所能做的就是輸，我會選擇一場不會贏的戰鬥。』可以用懦弱形容他們（沉默的共和黨）。」

柏加大哈斯商學院領導力問題研究者查特曼（Jennifer A. Chatman）表示，為了政治生存，共和黨領導人正在玩一個長久的遊戲。「川普支持者大軍表現出一種近乎邪教般的忠誠，川普可以將支持者作為一把大錘子，讓其他共和黨政客們乖乖聽話。我們已經看到，他願意摧毀那些與他交惡的政客，他利用基本盤來威脅共和黨內任何反抗他的人。這是一種直白的馬基雅維利式的權力故事。」

布雷迪說，川普的做法很有效。因為大多數政客不可能為了更高的理想而犧牲自己。「對他們中的很多人來說，這只是一份工作。如果對抗川普，就會丟掉工作。所以，為什麼這麼做？他很快就會離開白宮，不要再擔心。這很悲哀，卻是事實。對於大多數人來說，只有在不付出太多代價的情況下，原則才有價值。」

川普律師團隊在喬治亞、賓州等數個搖擺州發起了有關挑戰選票和程式的30多個訴訟，幾乎都被法院駁回。政治學教授海德（Susan D. Hyde） 表示，大規模的選舉舞弊極難進行。她在華爾街日報發表的文章說，鑒於2020年大選迄今為止的報導結果，很難找到任何證據來支持大規模舞弊的說法，從而改變選舉結果。但即使是虛假的選民舞弊指控，也會破壞選民對選舉過程的信心，對民主體制造成持久的損害。

柏加大高德曼公共政策學院布雷迪（Henry Brady），用懦弱形容沉默的共和黨...
柏加大高德曼公共政策學院布雷迪（Henry Brady），用懦弱形容沉默的共和黨。（取自柏加大官網）

川普 共和黨 柏克萊加大

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