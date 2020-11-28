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紅木城購屋安置遊民 居民抗議

記者李晗╱舊金山報導
15名示威者中不少是華人，在「黑五」當天走上街頭。（記者李晗╱攝影）
15名示威者中不少是華人，在「黑五」當天走上街頭。（記者李晗╱攝影）

灣區中半島紅木城即將通過收購的方式，買入新的住房樓宇，提供給遊民和長者。但是這個住房項目決策過程的透明度問題，令部分居民不滿，因此引發了抗議活動。

11月27日，感恩節之後的「黑五」，大約15名紅木城內的紅木灣（Redwood Shores）的居民，其中不少是華人，舉行抗議示威。

所謂的住房項目，指的就是加州「房匙計畫」（Project Homekey）的一部分。此計畫由州長紐森提出撥款政策，讓地方市縣一級政府購買酒店或者其他住房樓宇，安置遊民、長者等。聖馬刁縣計畫在紅木城內購入兩個大樓，其中一個就是在紅木灣，主要是為了長者，或者曾經是遊民的長者提供住房。

抗議活動召集人之一、紅木城華人居民唐小姐（Jessica Tang）表示，政府在決策的時候，沒有讓民眾參與，不夠透明，因此大家感到有必要站出來。

「這麼重要的決定，在如此短的時間內做出來，沒有對當地居民進行足夠的知會和聽證，」唐小姐說。她說，自己也支持長者住房項目，但是「程序不正義，就很難保證實體的正義」。

另一位華人李小姐（Yi Li）說，自己是新搬來紅木灣的居民，她強調，整個決策過程給人一種暗箱操作的感覺，而且政府這些巨額的花費卻只能安置少量的人，質疑背後是否有所隱瞞。他們在當天中午時分舉行示威以及「汽車遊行」。

據悉，紅木城的「房匙計畫」撥款大約是3300萬元。

代表紅木灣選區的候任市議員，恰好是今年「回爐」新當選的華裔朱健文（Jeff Gee）。朱健文回應表示，自己支持這個長者住房項目，而且他強調在紅木灣的區域內，一直都有可負擔住房項目，這些爭議並非新事。同時他說，聖馬刁縣內的長者人口增長速度是最快的，因此這類的長者住房很有必要。

州府「房匙計畫」的撥款總額已經超過8億元。據悉收購計畫需要在12月2日之前完成。

代表紅木灣的新當選華裔市議員朱健文，支持收購項目。（本報檔案照片）
代表紅木灣的新當選華裔市議員朱健文，支持收購項目。（本報檔案照片）
紅木城居民抗議住房收購項目。（記者李晗╱攝影）
紅木城居民抗議住房收購項目。（記者李晗╱攝影）

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