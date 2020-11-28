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出走潮真相 灣區人都去了郊區小鎮 沙加緬度成移居新寵

編譯組／灣區27日電
灣區出走潮，遠距工作推動城市居民搬至郊區小縣，郊區房屋供不應求。(圖取自網路)
灣區出走潮，遠距工作推動城市居民搬至郊區小縣，郊區房屋供不應求。(圖取自網路)

新冠疫情大流行的數個月遠距工作之後，美國買家持續在郊區小鎮狂熱地尋找房子。根據房地產經紀網站「Redfin」，房產買家10月份對郊區小鎮房屋的興趣，比去年同期增長了超過三倍，大城市居民出走，尋求更多空間且較便宜、低壓力的在家工作地點。

Redfin首席經濟學家費爾威斯(Daryl Fairweather)表示，整體房屋市場非常強勁。大部分價格上漲導因於在家上班模式開啟後，對遠離市中心辦公室與工作中心的寬敞郊區房屋需求大增。灣區仍是最昂貴的大都市之一，舊金山、聖他克拉拉、聖馬刁、馬連等縣房屋中價位超過100萬元。矽谷驅車數小時可到的灣區度假勝地，房屋銷售迅速、價格上揚。太浩湖房產價格近幾個已達創紀錄水平。

研究發現，鄉村與郊區房屋短缺最為嚴重，鄉村房屋庫存比去年減少40%，郊區房屋則減少32%。供應減少導因於買家對城市以外房屋的強烈需求。全國城市房產庫存則僅比去年減少15%，其中，舊金山是值得注意的大城市之一，10月份待售房屋比去年大增70%。費爾威斯表示，灣區一直是居民想離開地區之首，疫情大流行驅使科技工作者更有意願出售在城內的房屋和公寓。

位在瓦卡維爾、專營加州與內華達州牧場與農場的「加州戶外地產公司」業主瑞福若(Todd Renfrew)表示，這是公司業務史上最好的一年，人們正在尋找城鎮以外的地點。許多買家是尋找第二棟房產，但可能會因此成為當地永久居民。來自灣區及洛杉磯的買家特別活躍，也詢問當地網路服務與遠程工作環境，人們意識到他們可在任何地方工作。

Redfin也發現獲得灣區出走人士青睞的兩個熱門城市：沙加緬度與拉斯維加斯。這兩個城市和鳳凰城皆為買家最有興趣移居之地，10個在Redfin網站搜尋的灣區居民中，有7個是搜尋沙加緬度。

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