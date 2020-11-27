聖他克拉拉縣籲上網購物 別到現場擠黑五

黑色星期五購物節即將到來，聖縣衛生局呼籲民眾，網路購物即可，不要到實體商場人擠人搶商品。（記者江碩涵／攝影）

黑色星期五 購物節即將到來。不過今年受到疫情 影響，聖他克拉拉縣公共衛生局也擔心民眾在商場內群聚導致疫情加重，再次呼籲民眾，網路購物即可，千萬不要到實體商場人擠人搶商品，政府也將派員加強監督商家狀況。

聖荷西民眾蘇芙昕表示，其實早在上周就有不少網路店商開始進行黑色星期五預先購物的折扣活動，感覺上今年店家的折扣比以前更多，許多品牌都祭出三折、四折活動，如果再搭配信用卡活動、折扣碼等，可以享有更高優惠，真的網路上購物就好，不需要到商場，且貨物寄送到家中也相當方便。

另外，針對沒有遵守防疫指南的店家，聖縣也將進行嚴重開罰，沒有任何寬限期。聖縣衛生局表示，將派更多商家合格小組走訪人流量大的購物商場，確保公共安全，26日前商家都還可以免除罰款的情況下修正自己的不合規定之處，26日之後，商家只要有任何違反規定的地方，將立刻罰款。

聖縣衛生局表示，零售業商家得嚴格遵守州政府規定的晚上10時至早上5時消禁令，超市、雜貨店及外賣餐廳不受影響，其餘所有商家都得遵守規定。

聖縣衛生局表示，商家合格小組將觀察店家是否符合縣府規定的命令，包括更新、張貼新的社交距離 規範指南，維持店內人數符合容納量上限，只要不合格，商家將收到250元至數千元的罰單。政府將針對不同違規事項分別開單，所以店家很可能會收到好幾張罰單。

聖縣衛生局表示，雖然每年黑色星期五購物節大家都熱愛到現場搶商品，不過今年受到疫情影響，許多店家也都在網路上販售折扣商品，民眾不需要為了折扣，冒著健康風險到現場購物。