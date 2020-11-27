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疫情下 灣區今年感恩節很不一樣

編譯組╱灣區26日電
庫比蒂諾市每年感恩節都舉行籌款賽跑，去年的參加者超過2萬人，但26日的賽跑只有1000人參加。圖為26日的三名參加者。(Getty Images)
庫比蒂諾市每年感恩節都舉行籌款賽跑，去年的參加者超過2萬人，但26日的賽跑只有1000人參加。圖為26日的三名參加者。(Getty Images)

灣區今年的感恩節很不一樣。矽谷往年的感恩節籌款賽跑，參加者往往超過2萬人，但今年只有1000人。往年的戶內感恩節大餐，今年搬到公園，作小型野餐。往年慈善組織大量派發飯餐，今年也只能小量派送，而且人人都得注意保持安全距離。但參加活動的人說，形式雖然改變了，但是傳統過節所強調的「對人的關懷」卻沒有改變。

中半島聖卡洛斯43歲的傅斯塔(Stephanie Fustar)26日帶著家人來到矽谷的山景城的庫斯達公園，與她親戚一家見面。六名成年人坐在著地上一起野餐，沒有火雞大餐，只有小吃，而且還要戴著口罩談話。兩家人的兩名小孩則在附近玩耍。

傅斯塔說，大半年來，兩家人一直沒有見面，她覺得感恩節最好見上面，安排到公園野餐是她能夠想到最佳的見面方法，更重要的是，這樣可以過一個有意義的感恩節。

加州連日來的單日新增確診接近2萬，灣區九縣的單日新增確診也接近2000，疫情狂飆，不少人都認為應放棄出遊和聚會，情願留在家裡。

舊金山的41歲尚尼斯(Martha Shaghnessy，往年都與一大群親戚過節。但今年她叫了一份感恩節的飯餐，留在家裡，與家人一起吃餐過節。飯後才用FaceTime與親戚和朋友作視訊聚會。

因為少了人出門，舊金山機場的旅客大減，往年有約50萬人，今年減至只有四分之一。聖荷西機場由20日至30日的旅客估計只有10萬人。

史丹福的研究生巴諾斯(Art Panos)，感恩節沒有回洛杉磯父母家，一個人留在學校。在實驗室做研究，到了晚上，打算一面吃漢堡，一面用FaceTime與家人虛擬連線。

在庫比蒂諾年年感恩節都有籌款賽跑。去年的參加者就超過2萬人，但26日只有1000人。過去十年一直參加這項賽跑的柯爾比(Mark Colbrie)今年帶了兩名兒子一起比賽。他說，活動的形式雖然改變了，但為社區籌款的意義卻沒有改變，仍與往年一樣。

灣區 矽谷 舊金山

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