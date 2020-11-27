史上首份！州長發布「社會創新影響報告」

州長紐森感謝企業家和慈善團體領袖對公私合營夥伴關係的付出。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）日前與部分企業家和慈善團體領袖一同參加線上研討會。紐森在會上發布州府史上首份「社會創新影響報告」，重點闡述總值39億元的創新型公私合營夥伴關係投資 ，惠及58個縣的住房建設、「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 響應等工作。

196家企業和慈善合作夥伴機構投資支持這項公私合營夥伴關係。748個社區組織參與落實各項具體工作。

紐森說：「加州 是夢想者和實幹家的家園。他們以創造力和决心迎接每一個挑戰。正是本著這種精神，我們呼籲企業和基金會為需要幫助的社區挺身而出，他們做到了。從幫助苦苦掙扎的無證加州居民，到通過家居鑰匙（Homekey）項目支持遊民服務，我們的社會創新工作展示了共同努力和互相幫助而實現各種可能。」

紐森表示，39億元分配至以下領域：

•35億7000萬元——住房／遊民。

•1億8624萬0654元——COVID-19響應。

•5000萬元——移民援助。

•1500萬元——刑事司法。

•450萬元——家庭暴力。

•3100萬元——教育。

•3150萬元——就業和經濟。

大量無證移民在疫情期間從事社會必要行業工作，卻未能獲得聯邦政府發放的1200元經濟刺激支票。今年4月，紐森宣佈了一筆史無前例的1億2500萬元援助，向受到疫情影響的無證加州居民提供財政支持。其中5000萬元來自慈善團體捐贈。

在「門匙計畫」（Roomkey）的基礎上，紐森於今年6月30日宣佈了「家居鑰匙」（Homekey）項目。這是第一個為加州遊民提供臨時住所的項目。州府和各縣合作，收購和修復酒店、汽車旅館、空置公寓、住宅式護理設施、其它小型住宅，為安置遊民提供服務。遊民還可獲得工作培訓、藥物濫用諮詢等服務。慈善團體捐助了8億元總投資當中的4600萬元。

加州食品和農業廳聯同加州食品銀行協會擴大「農場到家庭」計畫。這項計畫向農民支付包裝費，將農產品捐贈給食物銀行。結果，健康食品被提供給需要幫助的加州居民，更多的農場工人繼續就業。慈善團體為此籌集了275萬元。

紐森也提及公私合營夥伴關係投資對加州居民產生的數位影響：

•23萬多名無證加州居民獲得一次性現金援助，以應對疫情。

•25萬多名加州學生收到了遠程學習設備和／或網路熱點服務。

•5萬名低收入長者護理機构員工收到500元的禮品卡。

•6177名曾被監禁的人得到了住房和社會服務。

•22家食物銀行收到3020萬磅新鮮水果和蔬菜，為面臨糧食不安全的加州居民提供251萬6667份餐。

•25萬多名加州居民使用新的就業網站尋找工作。

•6055名遊民獲得了永久性住房。

•183個組織得到資助，在經濟復蘇中注重職場兩性平等。