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今年黑五遇疫情 更多人轉向網購

編譯組／綜合電
受到新冠病例激增影響，大部分消費者今年黑五將改為網購。（Getty Images）
受到新冠病例激增影響，大部分消費者今年黑五將改為網購。（Getty Images）

過去35年，東灣居民查維斯（Suzanne Chaves）一直熱衷「黑色星期五」（Black Friday）購物，會和親友半夜在商店門口排隊。她說：「我們其實不在乎什麼大電視，我們喜歡的是相聚、瘋狂、熱鬧的感覺。」

然而，由於加州新冠病例最近激增，查維斯這個周五可能會缺席黑五購物，大部分消費者也表示，他們今年會改為網路購物。

聖他克拉拉大學商學院教授卡里亞南（Kirthi Kalyanam）表示，許多零售商也有相同的顧慮，擔心黑五會變成「病毒傳播」活動。

聖他克拉拉縣公共衛生局日前宣布，警員本周末會在各大商場和量販店巡邏，若有商店違反店內顧客人數不得超過正常25%的規定，或沒有確認顧客或員工是否戴口罩和保持社交距離，將會被處以250元到數千元不等的罰金。

卡里亞南指出，部分零售商已經推出避免消費者周末前往商店購物的優惠，因此，預期今年黑五商店購物會十分冷清。

不過，全國零售聯盟（National Retail Federation）表示，經過近一年艱困的生活，消費者十分期待節日購物，預估今年零售業績將比去年高出5.2%，大部分將來自網購，網購業績今年也將成長20%到30%。

今年受到疫情影響，許多實體商店已經都改以網路銷售為主，節日也不例外。BlackFriday.com編輯麥格斯（Kristen McGrath）表示，許多全國性連鎖店10月已經推出黑五價格的特價活動，鼓勵消費者提早在網路上購物。

麥格斯說：「今年黑五將看不到店內搶購和限時搶購的熱潮，許多商店也明白表示，無論是店內購物或是網購，都能享有優惠價格。」

黑五 零售商 加州

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