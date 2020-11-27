列治文區長者中心 為300老人送餐 宣傳環保和防疫知識

列治文區長者中心與舊金山環保局向長者送出感恩節午餐、環保袋及口罩。（圖片由列治文區長者中心提供）

列治文區長者中心與舊金山 環保局在保持安全社交距離的情況下，為大約300名長者派發感恩節午餐。環保局訂製了1萬個用回收物料製做的環保袋派發給長者、低收入 人士和移民家庭。

列治文區長者中心還給長者送出口罩，鼓勵大家戴口罩防疫。長者中心代表提到，部分長者不太重視疫情 ，也不願接受衛生部門指引，而是憑經驗做事。甚至有長者認為疫情不太嚴重，不戴口罩也暫時沒有問題。還有長者負擔不起每天更換一個口罩的成本。如果長者或低收入人士需要口罩，可聯繫社區非牟利機構。

舊金山環保局希望市民安全開心過節的同時，也不要忘記愛護地球。環保局工作人員表示，很多居民在疫情期間都沒有正確分類垃圾，特別是醫用口罩、一次性手套和消毒濕紙巾。

舊金山環保局希望市民把口罩、手套和消毒紙等個人防疫物料扔進黑色垃圾桶，讓回收部門將它們扔進堆填區，避免污染海洋。這些物料一旦進入海洋，會對海龜、海獅等海洋生物產生很大威脅。它們會把口罩當作食物吃進體內。

如果市民有垃圾桶分類的問題，可以到舊金山環保局網站查詢。網址是https://sfenvironment.org/。聯繫電話是（415）355-3700。