聖馬刁縣密爾布瑞銀行遭搶 疑犯在逃

密爾布瑞的商業區Broadway街490號的富國銀行（Wells Fargo）發生搶劫案。（谷歌地圖）

聖馬刁縣小城密爾布瑞是華人 聚居區，平日生活寧靜，然而近來商業區接連發生搶劫事件，且都是在光天化日之下。

警方最新披露，Broadway街一間銀行日前被搶，疑犯仍然在逃，警方呼籲民眾提供線索。

根據警方的發佈，11月23日（周一）早9時56分，密爾布瑞商業區Broadway街490號的富國銀行（Wells Fargo）發生搶劫案。一男性嫌疑人進入銀行後，遞給銀行職員一張紙條，索要錢財。警方表示，隨後嫌犯拿走「大量現金」（a large sum of cash）後逃逸。

據悉，該嫌犯並沒有開車逃離現場，而是快步跑走，因此此案沒有其他可疑的嫌犯和車輛。

現場目擊人士表示，嫌犯身高約6呎，35至40歲，西語裔男性，當時身穿全黑色的衣服。搶劫過程中他並沒有出示或提及自己有武器。

警方已經獲得了附近攝像頭拍攝下來的片段，並且也告知了附近的商戶事件。聖馬刁縣警局已經知悉，聯邦調查局（FBI）會一起調查事件。如果民眾有線索，可以撥打匿名爆料熱線：1-800-547-2700。

10月底，同樣是在Broadway街也發生一起搶案。警方稱，10月28日下午1時42分，在Broadway街615號的Walgreens，有嫌犯搶劫手機 之後開車逃逸。當時嫌犯稱，想要看一下在被鎖在商品櫃子裡的手機，當店員拿出手機商品的時候，嫌犯直接搶走並且逃跑。

通過攝像視頻和目擊者的供述，警方隨後抓捕了39歲的非裔 男子嫌犯Troy Louis Irvin，被偷的手機也被尋回。