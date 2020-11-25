我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

聖馬刁縣密爾布瑞銀行遭搶 疑犯在逃

記者李晗／舊金山報導
密爾布瑞的商業區Broadway街490號的富國銀行（Wells Fargo）發生搶劫案。（谷歌地圖）
密爾布瑞的商業區Broadway街490號的富國銀行（Wells Fargo）發生搶劫案。（谷歌地圖）

聖馬刁縣小城密爾布瑞是華人聚居區，平日生活寧靜，然而近來商業區接連發生搶劫事件，且都是在光天化日之下。

警方最新披露，Broadway街一間銀行日前被搶，疑犯仍然在逃，警方呼籲民眾提供線索。

根據警方的發佈，11月23日（周一）早9時56分，密爾布瑞商業區Broadway街490號的富國銀行（Wells Fargo）發生搶劫案。一男性嫌疑人進入銀行後，遞給銀行職員一張紙條，索要錢財。警方表示，隨後嫌犯拿走「大量現金」（a large sum of cash）後逃逸。

據悉，該嫌犯並沒有開車逃離現場，而是快步跑走，因此此案沒有其他可疑的嫌犯和車輛。

現場目擊人士表示，嫌犯身高約6呎，35至40歲，西語裔男性，當時身穿全黑色的衣服。搶劫過程中他並沒有出示或提及自己有武器。

警方已經獲得了附近攝像頭拍攝下來的片段，並且也告知了附近的商戶事件。聖馬刁縣警局已經知悉，聯邦調查局（FBI）會一起調查事件。如果民眾有線索，可以撥打匿名爆料熱線：1-800-547-2700。

10月底，同樣是在Broadway街也發生一起搶案。警方稱，10月28日下午1時42分，在Broadway街615號的Walgreens，有嫌犯搶劫手機之後開車逃逸。當時嫌犯稱，想要看一下在被鎖在商品櫃子裡的手機，當店員拿出手機商品的時候，嫌犯直接搶走並且逃跑。

通過攝像視頻和目擊者的供述，警方隨後抓捕了39歲的非裔男子嫌犯Troy Louis Irvin，被偷的手機也被尋回。

手機 華人 非裔

上一則

金山灣景區罪案高發 議員提社區安全計畫

下一則

金山人語／月亮上的水、電與空氣

延伸閱讀

灣區9縣新冠疫情知多少？新增1002例0死

灣區9縣新冠疫情知多少？新增1002例0死
灣區病例暴增 聖馬刁縣創新高

灣區病例暴增 聖馬刁縣創新高
灣區新增確診1450例 8人死

灣區新增確診1450例 8人死
聖馬刁縣開設移動檢測站 力拚人人都能篩檢

聖馬刁縣開設移動檢測站 力拚人人都能篩檢
灣區單日新增確診1436例 6人死

灣區單日新增確診1436例 6人死
灣區新增1528確診6死

灣區新增1528確診6死

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點