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金山灣景區罪案高發 議員提社區安全計畫

記者李晗／舊金山報導
灣景區7月發生男童遭槍擊死亡事件，震驚全城。圖為家屬和市府官員事後出席發佈會。（記者李晗／攝影）
灣景區7月發生男童遭槍擊死亡事件，震驚全城。圖為家屬和市府官員事後出席發佈會。（記者李晗／攝影）

舊金山灣景區位於城市的東南角，傳統上是非裔的聚居區，但是近年來已經有大量華裔遷入居住。然而，灣景區所屬的舊金山行政規畫第十區，卻一直是罪案高發地帶，這也引起議員的注意，提出改變的方案。

11月24日，市議員華頌善（Shamann Walton）與一眾社區安全倡導人士舉行發佈會，關切區內的暴力犯罪問題。華裔的更生人士、新呼吸基金會創始人鄭小飛，以及其他多個族裔的代表，市府官員等出席。

自疫情爆發以來，雖然大家都居家避疫，但是在第十區內罪案依然高發，且是全市11個區內罪案發生率最高的地區。今年以來全市共發生45宗謀殺案，15宗發生在第十區，佔比三分之一。罪案類型不乏槍枝暴力導致死亡的兇殺事件，國慶期間一名非裔男童在該區內發生的槍擊案中身亡，震驚全城。

24日的發佈會上，參加者共同提出一項「社區安全計畫」，指出要著力解決青少年的暴力問題，為此將成立一個委員會專門規畫12歲至25歲青少年的發展問題，以反對暴力。同時，計畫也要求市府投放更多資源在第十區。

華頌善表示，每當有家庭因為暴力而失去一名年輕成員時自己都深感痛心，每一次埋葬一名社區成員，都意味著我們又失敗了一次。他強調，無情的暴力不應該頻頻出現在社區裡。

計畫中也特別提及亞裔社區，提出每個月召開一次會議，讓非裔、亞裔、西語裔共同尋求社區解決方案，來減少暴力事件。鄭小飛表示，抵達和平之路，必須要堅守「多文化」（multi-cultural）的原則，改進持續以來的種族歧視。

非裔 亞裔 舊金山

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