我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

史大「自造者空間」虛擬化 疫情下持續新創

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學的自造者空間與新創團隊Textile Makerspace在疫情期間仍有各種運作方式，讓創新者可持續累積能量。（史丹福大學提供）
史丹福大學的自造者空間與新創團隊Textile Makerspace在疫情期間仍有各種運作方式，讓創新者可持續累積能量。（史丹福大學提供）

史丹福大學一直以來的「自造者空間」（makerspaces）計畫，旨在為有創意的員工、學生提供一個製作藝術、工程、織品、科學實驗的空間。不過，今年受疫情影響，自造者空間無法實體開放，需要指導與共享資源的實驗受到障礙，幸好史丹福大學最後透過「虛擬方法」解決了「實體問題」。

史丹福大學人文科學院技術專家暨創業者多姆布羅夫斯基（Quinn Dombrowski）表示，過去他們操作新創產品，都是在小巧、密閉、不透風、僅容納三人的小房間進行新創，而這個空間的規模剛好與新冠病毒防疫要求相背，也因此疫情期間的確不適合親自動手做新創。

雖然親自動手做的機會不高了，但許多自造者仍對新創躍躍欲試，史丹福大學也開始創造更多其他方式的自造者空間，服務學校和社區。同時因應疫情，也創造出更多新穎的營運模式，例如以網路為主的計畫，或能在家做的新創服務等。

例如，位於電機系地下室的「電機自造者空間」，通常被稱為Lab64，以前時常辦一些實體的電機社交活動、研討會、實驗室活動等，也讓許多對電機有興趣的學生、創業者有一個討論創業的空間。疫情以來，實驗室三位教授和經理，將過去實體活動轉為網路研討會。期間曾辦過印刷電路板（PCB）網路研討會，教導學生設計印刷電路板等，教授們提供網路討論課程的時間，讓學生、創業者可以找到他們。

史丹福大學表示，即使面對疫情不確定性，各個自造者空間的計畫都持續透過網路進行，例如GSE Makery計畫就在針對較小年齡的孩子推出網路服務等，也開發了一些網路課程，人們也可能可以透過購買DIY套組、3D列印等服務來獲得相關資源，從網路能得到許多新創的好點子。

史丹福大學 疫情 3D列印

上一則

蘋果安全長被控賄賂加州警方 欲拿iPad換持槍證

下一則

死囚也領… 加州受刑人詐騙疫情失業金近10億元

延伸閱讀

持續評估 史丹福力拚讓學生冬季返校

持續評估 史丹福力拚讓學生冬季返校
史丹福研究：染疫住院死者 非裔、西語裔最高

史丹福研究：染疫住院死者 非裔、西語裔最高
史丹福預測：若不居家避疫 美10大城市1/3人口將染疫

史丹福預測：若不居家避疫 美10大城市1/3人口將染疫
控制校園疫情 史丹福推監視檢測計畫

控制校園疫情 史丹福推監視檢測計畫

業餘高球球后張斯洋 簽約史丹福大學

業餘高球球后張斯洋 簽約史丹福大學
史丹福創新冠疫情預測模型 掌握9800萬人移動

史丹福創新冠疫情預測模型 掌握9800萬人移動

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

2020-11-24 10:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點