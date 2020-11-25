史大「自造者空間」虛擬化 疫情下持續新創

史丹福大學的自造者空間與新創團隊Textile Makerspace在疫情期間仍有各種運作方式，讓創新者可持續累積能量。（史丹福大學提供）

史丹福大學 一直以來的「自造者空間」（makerspaces）計畫，旨在為有創意的員工、學生提供一個製作藝術、工程、織品、科學實驗的空間。不過，今年受疫情 影響，自造者空間無法實體開放，需要指導與共享資源的實驗受到障礙，幸好史丹福大學最後透過「虛擬方法」解決了「實體問題」。

史丹福大學人文科學院技術專家暨創業者多姆布羅夫斯基（Quinn Dombrowski）表示，過去他們操作新創產品，都是在小巧、密閉、不透風、僅容納三人的小房間進行新創，而這個空間的規模剛好與新冠病毒防疫要求相背，也因此疫情期間的確不適合親自動手做新創。

雖然親自動手做的機會不高了，但許多自造者仍對新創躍躍欲試，史丹福大學也開始創造更多其他方式的自造者空間，服務學校和社區。同時因應疫情，也創造出更多新穎的營運模式，例如以網路為主的計畫，或能在家做的新創服務等。

例如，位於電機系地下室的「電機自造者空間」，通常被稱為Lab64，以前時常辦一些實體的電機社交活動、研討會、實驗室活動等，也讓許多對電機有興趣的學生、創業者有一個討論創業的空間。疫情以來，實驗室三位教授和經理，將過去實體活動轉為網路研討會。期間曾辦過印刷電路板（PCB）網路研討會，教導學生設計印刷電路板等，教授們提供網路討論課程的時間，讓學生、創業者可以找到他們。

史丹福大學表示，即使面對疫情不確定性，各個自造者空間的計畫都持續透過網路進行，例如GSE Makery計畫就在針對較小年齡的孩子推出網路服務等，也開發了一些網路課程，人們也可能可以透過購買DIY套組、3D列印 等服務來獲得相關資源，從網路能得到許多新創的好點子。