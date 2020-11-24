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「綁架」家當 無良搬家公司勒索金錢

編譯組／灣區電
加州部分搬家公司「綁架」顧客家當，勒索金錢。（Getty Images）
加州部分搬家公司「綁架」顧客家當，勒索金錢。（Getty Images）

加州因為住房成本飆漲、疫情使企業員工改為在家工作、許多商店與場所關閉，加上嚴重山火，造成民眾不斷搬離當地，搬家業者因此生意興隆。但當這個行業有利可圖時，無良公司和詐騙分子也感到有機可趁，紛紛出現。

衛報（Guardian）最近報導，加州搬家業現在出現許多問題，包括哄抬價格、顧客物品被竊、無照營業、無保險搬家公司趁機謀利等。

在加州經營搬家公司，必須先向聯邦汽車運輸安全管理局（Federal Motor Carrier Safety Administration）申請執照，還要通過考試、接受背景調查、繳付500元申請費。無照搬家公司以低價在Craigslist這類分類廣告網站上招攬生意，上鉤的顧客最後落得家當被損壞、被竊的下場。

一些無良搬家公司甚至「綁架」顧客家當，向顧客勒索金錢。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，詐騙業者會要求顧客搬家前付多一點現金，把顧客家當用卡車載走後，再打電話向顧客勒索更多金錢，否則不歸還家當。

商業改良局（Better Business Bureau）最近公布一份報告，表示33名搬家詐騙犯中，有9名是聖荷西地區人士。報告指出，詐騙犯通常會使用虛假姓名、公司名稱和地址，來逃避法律。

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