1年鋪路32哩 人行道維修面積逾10萬平方呎 屋崙工人創記錄

儘管有新冠疫情衝擊，屋崙工人們還是創造年度鋪路記錄，在2019年7月1日至2020年6月30日期間，共鋪設32哩。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長薛麗比去年啟動名為大型鋪路的計畫「The Great Pave」，希望在三年內花費1億元重鋪市區100哩的道路，重點維修長期被忽視、且情況糟糕的社區小型道路。市府23日表示，儘管有新冠疫情 衝擊，工人們還是創造了年度鋪路記錄，在2019年7月1日至2020年6月30日期間，共鋪設32哩。

今年7月1日到如今，屋崙再鋪設7.4哩，去年至今共維修鋪好39.4哩道路，重點是較小的、長期被忽視的社區街道維護，包括東屋崙的14哩道路。此外，從2019年7月1日到今年6月30日，屋崙人行道維修面積超過了10萬平方呎，也創造了新的記錄。人行道對於保障老年人的安全和為殘疾人提供行動便利尤為重要。

薛麗比表示，屋崙的工人非常敬業和勤奮，儘管面臨疫情的挑戰，但市創造了新的、全國公認的街道管理方法，並安全地交出了歷史性的新街道鋪設和人行道維修成績。「當進入感恩季時，我們感謝並慶祝必要行業的工人們完成的工作，他們每天都在為居民揮灑汗水。」

屋崙交通局局長拉索（Ryan Russo）表示，很自豪能夠為屋崙人，特別是那些長期被忽視的社區的人提供他們一直應得到的東西，安全平穩的街道和人行道。「辛勤工作的工人實現了這一目標，每天都激勵著所有人。他們不畏懼疫情，屋崙人也儘量減少出行和聚集，幫助他們保持安全，請大家繼續努力。」

屋崙選民2016年公投通過Measure KK法案，在十年內提供3.5億的債券資金，用於維修道路。2019年5月，市議會通過了交通局制定的鋪路計畫，將資金投入使用。市民可登錄網址https://bit.ly/33e396V 查看鋪路計畫的最新進度。

儘管鋪路取得了進展，但需要維修的街道還有很多。屋崙鼓勵居民通過以下任何一種方式報告基礎設施維修服務問題。電郵：[email protected]。網址311.Oaklandca.gov，手機App：AK 311，可在蘋果和安卓 智能設備上免費使用。