感恩節旅遊告吹 華人全家宅居吃火鍋、玩電動

科技業工程師麥特前幾年感恩節都與親朋好友出去玩，享受節慶的感覺。（麥特提供）

從台灣 來矽谷工作已四年的科技業工程師麥特，以往每逢感恩節時，都會與親朋好友去旅遊走走。今年原本也計畫要與朋友去拉斯維加斯，但沒想到疫情 變嚴重了。加上加州 又要開始實施宵禁，於是取消計畫，打算一家人在家裡煮火鍋、玩電動就好。

麥特說，工作了好一段時間才來美國，還沒有在家過感恩節的習慣，比較起來，還是習慣在農曆年節時回台灣過節，全家一起過，反而將感恩節只當成是一般連假假期來運用。

他說，前幾年感恩節都與親朋好友出去玩，2019年住在東岸的弟弟一家人飛來一起過節，親人加上幾個共同好友開車從1號公路一路南下，到中加州Paso Robles玩，逛逛幾間酒莊。晚上還去看了「Field of Light At Sensorio」特展，幾個小孩子們可以玩在一起，大人小孩都開心。前年，他則與朋友一起去阿拉斯加看極光。

麥特說，今年10月初時，朋友本來約好去拉斯維加斯，一方面可以參觀當地房地產，一方面也能去附近遊玩，沒想到11月初開始，疫情轉嚴重，經過幾番討論後，決定不要出遊。

第一次在家過感恩節

他說，這是來美國後第一次「在家過感恩節」。因為沒有吃火雞的習慣，決定買麻辣鍋底，加上家裡也有韓式烤肉盤，一家人可以在家吃火鍋加烤肉。再加上家裡新買了任天堂健身環和一些遊戲片，可以讓小孩玩遊戲打發時間，輕鬆宅在家，度過一個安全的感恩節。

麥特說，雖然親友和孩子們都有點失望，不能出去玩，但政府官員一再呼籲大眾不要出遠門、不要群聚，因此只能忍耐，也希望2020年疫情能盡快度過，迎來更好的2021年。