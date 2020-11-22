感恩節與朋友聚會前 華人先做新冠檢測

華人Donovan提前訂好了機票到灣區。他想先做新冠檢測，確保安全後再和朋友見面。（Donovan供圖）

華人Donovan Zhang 20日表示，感恩節之前，準備先進行新冠檢測 ，確保檢測陰性，再和灣區 朋友單個聚會，過一個安全健康的感恩節。

Donovan目前在東岸一家高科技公司工作，此前很早就計畫來灣區點事，順便趁著感恩節的小長假，和久未見面的朋友聚一聚。沒想到，提前定好機票後，美國第三波疫情爆發，失望的心情和確診的人數一樣節節攀升。加州還發布了長達一個月的宵禁 令，要求晚上10點到早上5點之間，停止非必要的工作、活動和聚會。宵禁令從11月21日晚上10點開始生效，一直持續到12月21日凌晨5點結束，屆時再根據情況評估是否延長。

Donovan說，猶豫再三之後，再加上朋友邀請，最後還是決定飛過來，但打算一下飛機就去做個新冠病毒檢測，確保安全健康，再和朋友見面。「這次來灣區，也不打算搞大規模聚會。先做完測試，得到病毒陰性的結果後，再和朋友見面，而且都是單對單，保證安全。比如，和第一個朋友見面後，再和第二個朋友見面，不是全部聚集在一起，以便降低風險。」

Donovan說，自從疫情爆發，他一直在家中遠程上班，沒有回公司，平常也很少出門，相信自己外出接觸病毒可能性比較低，假若檢測陽性，只能打道回府。不過，讓他犯愁的是，灣區多個檢測點都需要提前預約，不用預約、直接測試的點很少，「朋友介紹了幾個，我準備一個個仔細查詢。」